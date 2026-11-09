雙11不只拚購物 花蓮分署拍賣中古車、沙龍商品 土地39萬起標

雙11購物節將至，法務部行政執行署花蓮分署11月11日舉辦「五打七安聯合拍賣會」，推出2019年出廠的中古轎車、沙龍級美髮用品，以及花蓮、台東共4筆土地，其中台東市豐源段土地已進入最後一次拍賣，底價僅39萬元，邀請民眾把握機會競標。

花蓮分署表示，當天上午9時30分率先拍賣一輛Toyota Vios轎車，排氣量1496CC、2019年出廠，拍賣地點在花蓮縣警察局違規車輛保管場，該車以省油經濟、耐用及維修保養便利受到不少民眾青睞，有購車需求的民眾不妨前往競標。

上午10時30分，則在花蓮分署變賣多款沙龍級美髮商品，每罐價格介於390元至800元，壓軸登場的是上午11時的不動產拍賣，投標時間為上午10時30分至11時，地點同樣在花蓮分署，共有4筆土地釋出。

花蓮分署表示，此次拍賣土地包括花蓮縣富里鄉東里段，面積908.06平方公尺，底價60萬元；台東縣成功鎮南都歷段，面積1961.20平方公尺，底價179萬2000元；台東縣東河鄉高原段，面積1323平方公尺，底價60萬1600元；以及台東市豐源段，面積1249.41平方公尺，權利範圍為4分之1，底價39萬元，這筆土地是最後一次拍賣。

花蓮分署指出，將持續配合行政執行署「交通專案」，針對積欠交通違規罰鍰等案件加強執行，並依法拍賣查扣財產，落實行政院「五打七安」政策，保障民眾生活安全。

有意參與拍賣的民眾，可至行政執行署拍賣公告查詢系統查詢，動產拍賣（https://gov.tw/i8B）、不動產拍賣（https://gov.tw/3eF），另可線上觀看土地空拍影片（https://gov.tw/xnt）。

執行署花蓮分署變賣多款沙龍級美髮商品，每罐價格介於390元至800元。圖／執行署花蓮分署提供