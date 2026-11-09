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「粹基隆」 秋風微醺音樂會市定古蹟登場 冬雨寄情音樂會明年1月開唱

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市文化觀光局今天傍晚在市定古蹟「司令大院子」，舉辦「粹基隆 秋風微醺音樂會」，打造融合歷史文化、在地風味與音樂藝術的秋日盛會。圖／基市府提供
基隆市文化觀光局今天傍晚在市定古蹟「司令大院子」，舉辦「粹基隆 秋風微醺音樂會」，打造融合歷史文化、在地風味與音樂藝術的秋日盛會。圖／基市府提供

基隆市文化觀光局今天傍晚在市定古蹟「司令大院子（基隆要塞司令部）」，舉辦「粹基隆 秋風微醺音樂會」，結合咖啡香氣與特色市集，打造融合歷史文化、在地風味與音樂藝術的秋日盛會。

音樂會由基隆傑出演藝團隊「啄木鳥合唱團」，以溫暖厚實的男聲合唱揭開序幕後，歌手辛龍以富有磁性的嗓音深情演唱，搭配親切自然的舞台互動，炒熱現場氣氛。海鷗K人聲樂團接著以純人聲阿卡貝拉演出，帶領聽眾沉浸於和聲交織的音樂世界。

成長於基隆奇浩部落的舞思愛Usay Kawlu，以充滿力量與情感的歌聲，展現融合生命經驗與文化底蘊的音樂特色。民歌手李明德、王瑞瑜組成的「鄉村二人組」，帶來校園民歌及經典歌曲，透過熟悉旋律與聽眾共享音樂回憶。

「台灣鼓王」黃瑞豐攜手福爾摩沙爵士樂團壓軸登台，透過精湛演奏與豐富器樂層次，帶來特別為基隆設計的演出曲目，展現爵士樂自由奔放的節奏與感染力。

基隆市副市長邱佩琳與現場來賓，在開場前共同拉開裝滿銀杏紙葉的彩球，邀請民在百年古蹟感受基隆獨有的城市魅力。現場民眾在咖啡、美食及市集陪伴下，享受一場兼具聽覺與味覺的秋日音樂饗宴。

文化觀光局表示，司令大院子承載基隆百年歷史記憶，透過音樂演出與特色市集的結合，讓古蹟空間不再只是歷史文化的展示場域，更成為市民交流、藝文展演及體驗城市生活的重要平台。

除了音樂演出，今天也安排3場「大沙灣遺築散步」深度導覽，帶領參加者走訪清法戰爭紀念園區、要塞司令官邸、要塞司令部及軍補庫房等歷史場域，深入認識基隆重要的歷史文化脈絡。

要塞司令部導覽行程，特別安排長笛家曹倩宜與豎琴家林玉婷帶來二重奏，讓悠揚樂聲與古蹟故事交織，在歷史空間中創造跨越時空的藝術對話，豐富民眾的文化體驗。

文化觀光局表示，「粹基隆」音樂會系列第二波活動主題是「粹基隆 冬雨寄情音樂會」，預定明年1月2日在基隆表演藝術中心演藝廳登場，邀請歌手周治平、梁文音、李翊君及荒山亮接力演出，門票將於11月16日中午12時起，透過OPENTIX兩廳院文化生活販售，歡迎市民朋友持續關注系列活動，在不同季節透過音樂感受基隆的人文風景與城市魅力。

基隆市文化觀光局今天傍晚在市定古蹟「司令大院子」，舉辦「粹基隆 秋風微醺音樂會」，打造融合歷史文化、在地風味與音樂藝術的秋日盛會。圖／基市府提供
基隆市文化觀光局今天傍晚在市定古蹟「司令大院子」，舉辦「粹基隆 秋風微醺音樂會」，打造融合歷史文化、在地風味與音樂藝術的秋日盛會。圖／基市府提供

基隆市文化觀光局今天傍晚在市定古蹟「司令大院子」，舉辦「粹基隆 秋風微醺音樂會」，打造融合歷史文化、在地風味與音樂藝術的秋日盛會。圖／基市府提供
基隆市文化觀光局今天傍晚在市定古蹟「司令大院子」，舉辦「粹基隆 秋風微醺音樂會」，打造融合歷史文化、在地風味與音樂藝術的秋日盛會。圖／基市府提供

基隆市文化觀光局今天傍晚在市定古蹟「司令大院子」，舉辦「粹基隆 秋風微醺音樂會」，打造融合歷史文化、在地風味與音樂藝術的秋日盛會。圖／基市府提供
基隆市文化觀光局今天傍晚在市定古蹟「司令大院子」，舉辦「粹基隆 秋風微醺音樂會」，打造融合歷史文化、在地風味與音樂藝術的秋日盛會。圖／基市府提供

基隆市文化觀光局今天傍晚在市定古蹟「司令大院子」，舉辦「粹基隆 秋風微醺音樂會」，打造融合歷史文化、在地風味與音樂藝術的秋日盛會。圖／基市府提供
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基隆市文化觀光局今天傍晚在市定古蹟「司令大院子」，舉辦「粹基隆 秋風微醺音樂會」，打造融合歷史文化、在地風味與音樂藝術的秋日盛會。圖／基市府提供
基隆市文化觀光局今天傍晚在市定古蹟「司令大院子」，舉辦「粹基隆 秋風微醺音樂會」，打造融合歷史文化、在地風味與音樂藝術的秋日盛會。圖／基市府提供

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基隆市文化觀光局今天傍晚在市定古蹟「司令大院子」，舉辦「粹基隆 秋風微醺音樂會」，打造融合歷史文化、在地風味與音樂藝術的秋日盛會。圖／基市府提供

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