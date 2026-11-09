校舍圍牆崩塌 謝國樑勘災搶修

民進黨基隆市長候選人童子瑋昨獲行政院副院長鄭麗君、前市長林右昌助陣，主打「文化治理」。中正國中舊宿舍圍牆下午崩塌釀災，基隆市長謝國樑以市政優先，勘災後指示優先確保居民安全並加速搶修措施。

童子瑋偕鄭麗君、林右昌到七堵火車站，參觀「基隆四百特展」。林右昌說，基隆空間、腹地比不上其他城市，獨特資產是四百年歷史和港口城市環境，順著這個脈絡思考，才可以在大台北都會生活圈找到定位。文化跟歷史是城市的靈魂，擔任市長八年能有一些突破、改變，就是以文化治理為核心，而非砸大錢大建設。

童子瑋說，基隆曾是台灣連結世界的重要門戶，港口、歷史建築、街區與不同族群留下的生活記憶，都是城市珍貴資產。他會以文化治理為基礎，串聯交通、觀光與在地產業，讓文化成為城市發展與地方經濟力量。

謝國樑昨出席市議員宋瑋莉的大慶大城後援會造勢，談到任內已完成十二處公有鄰里路外停車場，將持續盤點閒置土地，增加停車供給，讓市民生活更便利。

中正國中閒置舊宿舍長約十公尺的圍牆昨崩塌，造成下方至少三戶民宅受損，沒人員傷亡。一名住戶說，在家中聽到屋外巨響，發現屋頂被砸中，聞到瓦斯味趕緊報案，警、消及瓦斯公司人員到趕赴現場處置。

謝國樑表示，市民生命財產安全是市府最優先考量，將評估動用災害準備金，協助後續搶修及復原工作，並加快排除危險因子，恢復周邊環境安全。