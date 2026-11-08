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基隆16個公民團體合辦公民政治共學 3市長侯選人簽署承諾書、履約書

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市16個公民團體今辦「基隆公民政治共學」活動，公布3名市長候選人謝國樑、童子瑋和魏造文，回應與簽署民團提出的「政策承諾書」與「履約保證書」內容。記者邱瑞杰／攝影
基隆市16個公民團體今辦「基隆公民政治共學」活動，公布3名市長候選人謝國樑、童子瑋和魏造文，回應與簽署民團提出的「政策承諾書」與「履約保證書」內容。記者邱瑞杰／攝影

基隆市16個公民團體今辦「基隆公民政治共學」活動，公布3名市長候選人謝國樑、童子瑋和魏造文，回應與簽署民團提出的「政策承諾書」與「履約保證書」內容。活動召集人王醒之說，這是基隆地方政治的一次重要突破，也是基隆公民運動的新起點。

民團提出的12項訴求，涵蓋生態永續、海洋漁業、勞工安全、精神健康、原住民文化、教育資源、財政紀律及文化資產等面向，指這些都是與市民生活密切相關，卻長期被選舉攻防與顏色政治淹沒的公共議題。

王醒之指出，12項訴求是從各團體長期累積的50多項議題中，經過討論整理而成。這些議題看似分散，背後其實共同指向一個問題：基隆要走向什麼樣的未來？從生態永續、照顧人民、教育扎根，到財政紀律與文化發展，談的是一座城市如何兼顧環境、生活、世代正義與長遠發展。

王醒之表示，台灣自九○年代民主化以來，公民團體向候選人提出政策訴求早已是民主政治的常態；但若各自單打獨鬥，許多議題很難進入主流政治議程。唯有跨領域集結，才能讓這些聲音被看見，而不是一次又一次只在選舉時被當成投票的工具。

這次行動不只要求候選人提出選前「政策承諾書」，更進一步提出「履約保證書」，要求當選者每年5月、9月定期召開政策檢討會議，由市長或具協調權責的副市長主持，相關局處主管出席，並指定固定聯繫窗口，讓公民團體能持續追蹤政策進度、檢視預算與執行成果。

王醒之認為，民主不是選出一個「主人」，而是選出一群受人民託付的「公僕」。市長不是城市的主人，市民才是。政策承諾不能只是一張候欽選前簽署的紙，公民參與也不能只靠少數人的熱情。透過制度化的定期檢討，才能讓市民持續參與城市治理，真正讓主僕關係歸位。

民團指出，童子瑋7日拜會公民團體，簽署政策承諾書及履約保證書，12項都勾選同意，表示未來將依約定定期與公民團體檢討政策進度，並說就任100天內提出施政計畫，納入12項相關議題。

謝國樑也親自簽署相關文件，並由副市長邱佩琳在今天活動會場代表出席，除遞交兩文件，並提供補充說明。市府勾選5項同意，4項有條件同意，並提供附加說明，另3項未勾選同意，指將持續研究、尋求政策共識。

主辦團體表示，理解執政者必須考量行政權責、法令及預算等實際條件，也期待市府進一步說明各項保留意見與後續推動方式。

魏造文已於11月3日完成簽署，對12項訴求中的「文化資產與水岸活化」持保留意見，其餘項目表示同意。

基隆市16個公民團體今辦「基隆公民政治共學」活動，基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑，遞交兩文件並提供補充說明。記者邱瑞杰／攝影
基隆市16個公民團體今辦「基隆公民政治共學」活動，基隆市副市長邱佩琳代表市長謝國樑，遞交兩文件並提供補充說明。記者邱瑞杰／攝影

基隆市16個公民團體今辦「基隆公民政治共學」活動，邀請3名市長候選人或代表，回應與簽署民團提出的「政策承諾書」與「履約保證書」內容。記者邱瑞杰／攝影
基隆市16個公民團體今辦「基隆公民政治共學」活動，邀請3名市長候選人或代表，回應與簽署民團提出的「政策承諾書」與「履約保證書」內容。記者邱瑞杰／攝影

基隆市16個公民團體今辦「基隆公民政治共學」活動，邀請3名市長候選人或代表，回應與簽署民團提出的「政策承諾書」與「履約保證書」內容。記者邱瑞杰／攝影
基隆市16個公民團體今辦「基隆公民政治共學」活動，邀請3名市長候選人或代表，回應與簽署民團提出的「政策承諾書」與「履約保證書」內容。記者邱瑞杰／攝影

基隆市16個公民團體今辦「基隆公民政治共學」活動，邀請3名市長候選人或代表，回應與簽署民團提出的「政策承諾書」與「履約保證書」內容。記者邱瑞杰／攝影
基隆市16個公民團體今辦「基隆公民政治共學」活動，邀請3名市長候選人或代表，回應與簽署民團提出的「政策承諾書」與「履約保證書」內容。記者邱瑞杰／攝影

基隆 公民團體 政治

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