基隆已封閉國中舊宿舍圍牆崩塌 磚石墜落毀損民宅 謝國樑勘災指示搶修

基隆市中正國中舊宿舍圍牆今天崩塌，造成下方民宅受損，現場還傳出瓦斯氣味。基隆市長謝國樑獲報趕赴現場掌握災情，指示相關單位優先確保居民安全，並加速研議後續搶修及復原措施。

中正國中舊宿舍長期以圍籬封閉，無人居住。宿舍區通道旁長約10公尺的矮牆，下午崩塌，磚石砸中下方民宅鐵皮屋頂，部分掉落民宅與後方擋土牆間，有民宅門窗受撞擊變形無法開啟。

謝國樑和當地議員、里長事發後前往關心災情，市府都市發展處和中正區公所人員也到場善後。市府指出，崩塌牆面為中正國中舊宿舍圍牆，由於現場傳出瓦斯氣味，警、消及瓦斯公司都到場進行安全檢查及相關處置，針對周邊環境進行安全確認。

市府相關單位昨天掌握崩塌範圍及鄰近建物狀況，防範二次災害發生。明天進行現地會勘，進一步釐清圍牆崩塌原因，全面評估周邊環境及結構安全，並研議具體修復方案與工程期程，讓後續復原工作能夠盡速推進。

謝國樑表示，市民生命財產安全是市府最優先的考量，針對此次圍牆崩塌事故，市府將評估動用災害準備金，由相關單位密切協調，妥善完成安全評估及後續修復工作，務求儘速恢復周邊環境安全，保障居民生活及通行權益。