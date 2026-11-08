台灣觀光亮點宜蘭入選7景點 套裝遊程限時買1送1優惠開跑

交通部觀光署「台灣觀光亮點」活動，宜蘭共有7個景點入選，包含獲頒「最佳國際推薦獎」宜蘭傳藝園區、龜山島2處，入選「台灣觀光100亮點」的棲蘭神木園區與太平山國家森林遊樂區、清水地熱遊憩區、蘭陽文創館、噶瑪蘭酒廠、頭城休閒農場等5處，縣政府把7大亮點包裝成遊程，讓旅客用自己的方式深度探索宜蘭。

7大遊程包含【玩出職人生活】在國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區漫遊畫舫、工藝街與水鄉場景，欣賞傳藝展演、體驗植物敲染手作，走訪附近鴨寮故事館；【玩出島嶼生活】登龜山島巡禮或賞鯨探索海洋生態，走訪這浬咖啡文創所、福成社區藍染DIY。

【玩出山林生活】踏入太平山國家森林遊樂區，漫步見晴懷古步道，進入鳩之澤溫泉享受森林環繞的療癒時光；【玩出森林生活】以棲蘭神木園區為目標，品嘗山林特色的馬告森林便當，串聯蜂農認識蜜蜂與生態環境，天然蜂蠟蠟燭DIY。

【玩出田野生活】頭城休閒農場體驗田園生態與友善環境，品嘗鄉村饗宴，走訪「金魚。厝邊」；【玩出勁水生活】走訪玉蘭茶園，體驗清水地熱煮食，豐盛愛玉認識製程，參訪噶瑪蘭酒廠；【玩出巷弄生活】前往傳統市場品嘗舊城特色小吃，走訪蘭陽原創館、宜蘭人故事館與幾米公園，體驗藝術城市空間魅力。

7大遊程限時買1送1，還有多項好康拿不完。明年1月1日起配合活動推出「7種生活探索護照」集客，旅客只要造訪各亮點時掃描QR Code即可解鎖數位徽章並取得抽獎資格。

活動「集越多、獎越大」，集滿1枚徽章參加第1獎池抽獎，獎項有旅遊套票、賞鯨券及餐券；集滿4枚進階第2獎池，獎項有宜蘭溫泉飯店平日住宿券、旅遊套票；集滿7枚完成全制霸，挑戰第3獎池，大獎有宜蘭5星級溫泉飯店平日住宿券，價值最高逾2萬5千元。

還有「亮點藝站通服務」鼓勵旅客平日出遊，周五提供由礁溪至傳統藝術中心的專屬接駁服務，串聯宜蘭南北路網，讓礁溪旅客能輕鬆直達國立傳統藝術中心遊玩。參加亮點遊程旅客可優惠入住合作旅宿最高5折優惠，活動詳情及報名資訊網站：https://ilantourbus.rezio.shop/zh-TW?tag=357642d4-e27a-4b50-bb05-4e26e98ca73。