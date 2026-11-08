舊宿舍前矮牆崩塌波及3戶 基市擬動用災害準備金復原

基隆市正義路中正國中舊宿舍前方通道的矮牆今天下午突然崩塌，至少波及3戶住家，所幸無人受傷，市長謝國樑到場瞭解崩塌情形，表示將評估動用災害準備金協助復原。

中正國中舊宿舍已長期封閉未使用，目前以圍籬圍住，下午2時許，前方通道的矮牆突然崩塌，長度約10公尺，砸中下方住家鐵皮屋頂，掉落至住家與擋土牆間，至少3戶受影響，門窗受到撞擊無法開啟。

1名住戶說，事發時他正在屋內休息，外面突然發出轟隆聲響，接著一片昏暗，崩塌的牆面不僅砸到屋頂，由於瓦斯管線架設在擋土牆，他有聞到瓦斯味，趕緊通報里長。

謝國樑獲報後趕赴現場了解崩塌情形表示，市民生命財產安全是市府最優先的考量，將評估動用災害準備金，協助後續搶修及復原工作，以儘速排除現場危險、恢復周邊環境安全為首要目標。

市府表示，已安排明天集結相關單位會勘釐清崩塌原因，全面評估周邊環境及結構安全，並研議具體修復方案與工程期程。