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台東150家餐飲業者通過衛生評核 吃得安心有名單可查

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣衛生局舉辦餐飲衛生管理分級評核頒獎典禮，表揚150家通過優級評核的業者。圖／台東縣政府提供
台東縣衛生局舉辦餐飲衛生管理分級評核頒獎典禮，表揚150家通過優級評核的業者。圖／台東縣政府提供

為提升餐飲衛生品質，台東縣衛生局今年針對旅館附設餐廳、一般餐廳、飲料冰品店及攤販小吃等業者，辦理餐飲衛生管理分級評核，共有150家業者通過「優」級評核。衛生局今舉辦頒獎典禮，由縣長饒慶鈴頒發獎座，表揚業者在食品安全及衛生管理上的努力。

饒慶鈴表示，食品安全是地方觀光及餐飲產業發展的重要基礎，台東近年吸引不少遊客前來旅遊，除了自然景觀與人文特色，飲食環境及衛生品質同樣重要。縣府透過餐飲衛生管理分級評核，邀請專家學者進行檢視，鼓勵業者落實自主管理，提升整體餐飲服務品質。

頒獎活動在體育館西門前廣場舉行，吸引近千人參與。獲獎業者涵蓋觀光旅館、一般餐廳、飲料冰品店、攤販小吃、醫院、長照機構、咖啡飲品、冰品及團膳等不同類別，顯示餐飲衛生管理已延伸至多元供餐場域。

活動也安排冰咖啡大賽得獎業者進行「手沖咖啡展演」，以「一杯台東・風土手沖」為主題，介紹台東咖啡產區特色，讓民眾透過咖啡品味地方風土。現場另有優良餐飲業者展售食品，民眾可使用園遊券選購，衛生局也設置食品標示、傳染病防治及長期照護等宣導攤位。

衛生局表示，分級評核主要希望透過專業評估及輔導，協助業者建立完善的衛生管理制度，讓消費者在選擇餐飲店家時有所參考。此次150家獲得優級評核的業者名單，已公布於衛生局官方網站及粉絲專頁，民眾及遊客可上網查詢，作為外食選擇參考。

台東 餐飲 餐飲業

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