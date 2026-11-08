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警察史蹟變身觀光亮點 玉里分局串連12處景點推特色旅遊地圖

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣警察局玉里分局推出「警察史蹟旅遊宣導地圖」，除了介紹東里派出所百年鐵樹、玉里神社、玉里協天宮等警察史蹟，也納入花蓮南區知名景點及特色。圖／玉里警分局提供
花蓮縣警察局玉里分局推出「警察史蹟旅遊宣導地圖」，除了介紹東里派出所百年鐵樹、玉里神社、玉里協天宮等警察史蹟，也納入花蓮南區知名景點及特色。圖／玉里警分局提供

花蓮縣警察局玉里分局推出「警察史蹟旅遊宣導地圖」，盤點轄內12處警察歷史遺跡，串連玉里、富里及卓溪特色景點，並融入詐騙防制等犯罪預防資訊，讓民眾透過旅遊認識地方警察文化，也能輕鬆吸收防詐知識。

玉里警分局指出，近年詐騙手法不斷翻新，警方除了透過各項勤務及活動加強宣導，也希望讓犯罪預防資訊更貼近民眾生活，考量轄區具有豐富的歷史文化資源，包括八通關古道等珍貴警察史蹟，因此特別挖掘12處歷史據點，規畫一條兼具文化及觀光特色的旅遊路線。

「警察史蹟旅遊宣導地圖」除了介紹東里派出所百年鐵樹、玉里神社、玉里協天宮等警察史蹟，也納入花蓮南區知名景點及特色，包括安通溫泉、赤科山、六十石山，以及玉里麵、玉里大西瓜等，讓遊客能依照地圖指引，走訪玉里、富里及卓溪，感受當地自然景觀與人文風情，地圖也穿插犯罪預防及防詐資訊，讓民眾在欣賞風景、享受美食的同時，也能建立正確的安全觀念。

分局表示，地圖左上角以「璞石淬鍊、百年守護」8字作為設計主軸，並結合書法大師題字，傳達警察歷經歲月淬鍊、長年守護地方治安的精神，也讓這份旅遊地圖兼具導覽功能與歷史文化紀錄價值。

為讓更多民眾認識警察史蹟，玉里分局已將地圖提供轄內友善店家展示，並在分局官方臉書及網站提供電子檔下載，後續也將拍攝一系列「警察史蹟旅遊暨治安宣導影片」，透過影像介紹各處歷史據點及背後故事，擴大宣導觸及範圍。

玉里分局長許竣閔表示，警察工作不只有維護治安及交通秩序，也希望透過創新作法拉近與民眾的距離，推出警察史蹟旅遊地圖，希望讓犯罪預防宣導跳脫傳統形式，結合地方文化與觀光資源，讓民眾在旅遊中認識警察歷史、了解地方故事，同時提升自我保護意識，未來也將持續規畫貼近民眾生活的宣導活動。

花蓮縣警察局玉里分局推出「警察史蹟旅遊宣導地圖」，將地圖提供轄內友善店家展示。圖／玉里警分局提供
花蓮縣警察局玉里分局推出「警察史蹟旅遊宣導地圖」，將地圖提供轄內友善店家展示。圖／玉里警分局提供

花蓮縣警察局玉里分局推出「警察史蹟旅遊宣導地圖」，將地圖提供轄內友善店家展示。圖／玉里警分局提供
花蓮縣警察局玉里分局推出「警察史蹟旅遊宣導地圖」，將地圖提供轄內友善店家展示。圖／玉里警分局提供

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