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台東縣網球中心啟用！紅土球場、遮棚場一次到位 縣民月底前免費

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣網球中心啟用後，球友搶先體驗紅土球場，感受不同於傳統硬地球場的擊球特色。記者尤聰光／攝影
台東縣網球中心啟用後，球友搶先體驗紅土球場，感受不同於傳統硬地球場的擊球特色。記者尤聰光／攝影

台東縣網球運動迎來新場地！斥資8647萬元興建的縣網球中心今正式啟用，設置4面紅土網球場，其中1面為有頂棚球場，並配置照明及自動灑水設備，提供民眾更完善的運動環境。為鼓勵縣民使用新場館，即日起至11月底開放縣民免費體驗。

運動部次長楊啟文表示，自己也是網球愛好者，網球不只是體能運動，過程中還需要判斷球路、思考擊球策略，對肌力、平衡及大腦活動都有幫助。他引用一項追蹤超過8500人、長達25年的研究指出，打網球與壽命延長接近10年有關，鼓勵民眾多運動，也期盼新場館能帶動台東網球風氣，培養更多在地人才。

縣府秘書長盧協昌表示，原體育場網球場配合整體場地規畫遷建，經與網球相關協會溝通後，重新打造更舒適的運動空間。整體工程經費8647萬元，其中中央補助6200萬元，縣府自籌2447萬元，場地除設置4面紅土球場，也規畫照明及自動灑水系統，後續由娜路彎集團協助營運，希望讓縣民及遊客都能充分利用。

娜路彎集團副董事長林峰銘透露，最初接觸營運計畫時，曾擔心紅土球場揚塵可能影響周邊住戶，經進一步了解場地灑水設施及攔沙網等配套措施後，才決定投入協助。他表示，目前至11月底開放縣民免費使用，現階段採現場白板登記預約，未來也考慮規畫每周三提供台東縣民免費打球，並推出結合住宿與球場使用的優惠方案。

張姓球友表示，對新網球中心啟用相當期待。他認為，紅土球場與一般硬地不同，球的反彈速度較緩，移動及擊球節奏也有所差異，對膝蓋及關節的衝擊相對較小，希望未來能有更多球友一起使用新場地。

台東縣網球中心今天正式啟用，總經費8647萬元，設有4面紅土球場，中央及地方與會貴賓共同出席啟用典禮。記者尤聰光／攝影
台東縣網球中心今天正式啟用，總經費8647萬元，設有4面紅土球場，中央及地方與會貴賓共同出席啟用典禮。記者尤聰光／攝影

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