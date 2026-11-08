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聲納無人船首度深入萬里溪堰塞湖 蓄水量少了65萬噸

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
林保署花蓮分署與中華防災學會、成大防災研究中心合作，透過直升機，首度以聲納測量無人船完成堰塞湖水下地形探測，將蓄水量修正為約452萬立方公尺。圖／中華防災學會提供
林保署花蓮分署與中華防災學會、成大防災研究中心合作，透過直升機，首度以聲納測量無人船完成堰塞湖水下地形探測，將蓄水量修正為約452萬立方公尺。圖／中華防災學會提供

花蓮萬里堰塞湖湖水穩定溢流中，水量對下游影響範圍侷限於河道內，林業及自然保育署花蓮分署運用聲納測深無人船，首次完成湖底地形探測，發現蓄水量從原估517萬立方公尺，下修至約452萬立方公尺，主因為右岸邊坡土石崩塌及上游土砂淤積所致，實測成果將作為後續防災預警依據。

林保署花蓮分署指出，萬里溪堰塞湖位於深山陡峭的V型峽谷，沒有聯外道路，過去主要透過空載光達、無人機空拍、即時影像及水位計，掌握壩體外觀、溢流道下切與水位變化，但對於水下地形仍存在監測盲區，因此與中華防災學會、國立成功大學防災研究中心合作，首度運用聲納測深無人船進行水下地形探測。

林保署花蓮分署長黃群策表示，台灣雖然經常發生堰塞湖，但馬太鞍溪及萬里溪堰塞湖的規模相對少見，除了防災應變，長期研究也很重要；過去曾與日本合作設置水位計，累積相關監測資料，但經過一段時間後，仍須進一步測量水下地形，才能確認湖體是否改變。

黃群策指出，這次測量主要確認堰塞湖實際剩餘水量、湖底地形及土砂淤積情形，進一步調整水位與蓄水量曲線，評估未來溢流變化及潛在災害風險，作為後續防災研究基礎，過去馬太鞍溪堰塞湖曾規畫測量，但因潰決時間短暫，缺乏長時間觀測條件；萬里溪堰塞湖目前穩定溢流，提供實地測試機會。

為克服深山地形及運輸限制，研究團隊與空勤總隊、特搜教官多次研商作業方式，把握天候穩定時段，由直升機吊掛拼接式載人船及搭載聲納測深設備的無人船，並部署5名研究人員搭乘拼裝式船，由特搜人員協助裝備卸載及安全戒護，團隊於5日運抵湖區，當天上午6時至11時30分密集測量，順利帶回研究資料。

黃群策說明，無人船透過聲納發射聲波，當聲波碰觸水面與湖底土層交界處後反射，再由設備接收訊號，據此掌握水深及水下地形，這次測量不僅是台灣堰塞湖防災監測的重要突破，也能了解天然壩體水下邊坡穩定情形。

花蓮分署指出，實測資料已納入水理演算模型，有助提升極端降雨情境下溢流洪峰、流速及下游影響範圍的模擬準確度，作為後續滾動檢討警戒基準依據。

分署表示，今早空拍顯示，萬里溪堰塞湖壩體完整、湖水穩定溢流，對下游影響仍侷限於河道內，不過湖區仍有約452.90萬立方公尺蓄水，潛在風險持續存在，河道內紅色警戒尚未解除，民眾切勿進入警戒區域。

空勤總隊派遣直升機首次以吊掛方式，將拼接式載人船及搭載聲納測深設備的無人船運抵湖區，並部署5名研究人員，由特搜人員協助安全戒護與裝備卸載。圖／林保署花蓮分署提供
空勤總隊派遣直升機首次以吊掛方式，將拼接式載人船及搭載聲納測深設備的無人船運抵湖區，並部署5名研究人員，由特搜人員協助安全戒護與裝備卸載。圖／林保署花蓮分署提供

空勤總隊順利透過直升機，將拼裝式載人船及水下測量無人船等裝備吊掛運抵萬里溪堰塞湖區，首度完成湖區水下地形測量。圖／林保署花蓮分署提供
空勤總隊順利透過直升機，將拼裝式載人船及水下測量無人船等裝備吊掛運抵萬里溪堰塞湖區，首度完成湖區水下地形測量。圖／林保署花蓮分署提供

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