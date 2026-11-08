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無人船聲納首度探測水下地形 萬里溪堰塞湖蓄水量下修

中央社／ 花蓮縣8日電

林保署花蓮分署與中華防災學會合作，首度以聲納測量無人船完成萬里堰塞湖水下地形探測，原估約517萬立方公尺的蓄水量修正為約452.9萬立方公尺，主因為右岸邊坡土石持續崩落入湖區及上游土砂入流淤積導致。

林業及自然保育署花蓮分署今天表示，萬里溪堰塞湖位處深山陡峭的V型峽谷，無聯外道路，過去主要仰賴空載光達、無人機空拍、即時影像及水位計，掌握壩體外觀、溢流道下切及水位變化，水下地形仍有監測盲區。

為克服地形限制，中華防災學會與空勤、特搜教官多次研商作業細節，由內政部空中勤務總隊派遣直升機，首次以機腹吊掛方式，將拼接式載人船及搭載聲納測深設備的無人船運抵湖區，並部署5名研究人員，由特搜人員協助安全戒護與裝備卸載。

研究團隊把握天候穩定時段，於5日上午6時至11時30分進行密集測量，操作無人船蒐集水深及湖底地形數據，並於7日完成資料解算，重新率定「水位—蓄水量」關係，同步掌握湖底泥砂淤積分布與土砂運移趨勢，探查天然壩體水下邊坡穩定情形。

花蓮分署指出，實測資料已納入水理演算模型，有助提升極端降雨下溢流洪峰、流速及下游可能影響範圍的模擬準確度，作為後續滾動檢討警戒基準的依據。

至於目前堰塞湖現況，花蓮分署表示，依中央氣象署今天定量降水預報，上游集水區未來12及24小時累積雨量均預估為0毫米，未達降雨警戒發布標準。今天上午空拍顯示，壩體完整、湖水穩定溢流，對下游影響仍侷限於河道內。

花蓮分署提醒，湖區仍有約452.9萬立方公尺蓄水，潛在風險持續存在，河道內紅色警戒尚未解除。民眾切勿進入花蓮縣政府公告的萬里溪堤防周邊、河床等警戒區域。

堰塞湖 萬里 花蓮

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