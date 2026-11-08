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台東金剛大道拍照藏危機 警籲別拿安全換美照

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東長濱金剛大道風景迷人，成為東海岸熱門觀光景點，警方提醒遊客拍照勿站在道路中央。圖／成功警分局提供
台東長濱金剛大道風景迷人，成為東海岸熱門觀光景點，警方提醒遊客拍照勿站在道路中央。圖／成功警分局提供

台東縣長濱鄉金剛大道沿途稻田、山巒與海岸景致交織，遼闊風光吸引不少遊客前往拍照打卡，成為東海岸熱門景點。不過，部分遊客為了捕捉理想畫面，竟直接走到道路中央擺姿勢、拍照，完全忽略往來車輛，讓原本悠閒的觀光景點潛藏交通危機。

成功警分局長濱分駐所提醒，金剛大道雖然風景優美，但道路仍有車輛正常通行，部分路段車速較快，民眾若突然進入車道拍照，駕駛人可能因視線死角或反應不及而發生事故，不僅危及自身安全，也可能波及其他用路人。

近年金剛大道因沿途景觀受到遊客喜愛，不少人專程前往取景，但拍照仍應選擇道路旁安全、不影響交通的位置，切勿任意穿越道路、站在車道中央或長時間停留，以免為了追求美照，反而讓自己暴露在危險之中。

警方提醒駕駛人，行經金剛大道及周邊路段時，應減速慢行、提高警覺，留意道路周邊行人動態。成功分局將持續加強周邊交通安全宣導及巡查，呼籲遊客欣賞長濱美景之餘，也要遵守交通規則，別讓一張美照成為旅程中的意外，平安出遊、快樂返家。

台東 遊客 車道

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