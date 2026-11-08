基隆戰鬥陀螺賽事掀起跨世代熱潮 謝國樑邀大小朋友挑戰

基隆市政府兒童及少年事務處於11月7日在基隆城際轉運站大頂棚舉辦「最愛戰鬥陀螺」活動發布會，基隆市長謝國樑與在地玩家以及陀螺領域創作者大寶、TS歪梯共同揭開活動序幕，現場吸引不少玩家及同好參與，透過競技交流展現戰鬥陀螺的魅力，也為後續賽事暖身。

活動特別邀請PALLAS帕拉斯樂團鼓手「大寶」及陀螺技巧分享創作者「TS歪梯」參與。擁有10年陀齡的大寶，收藏約50至60顆陀螺，曾獲「音樂節陀螺王」冠軍，並與樂團共同創作活動主題曲「My Whole World is Spinning，隨我逆轉」，將音樂元素融入陀螺競技，展現跨界熱血魅力；TS歪梯則透過影片分享發射角度、入盤位置及不同發射方式等技巧，協助玩家掌握對戰策略，提升競技的技術性與趣味性。

謝國樑表示，戰鬥陀螺不只是玩具，更融合技巧、策略與專注力，也能成為親子共同參與及不同世代交流的媒介，基隆市政府推動「基隆文藝青年3+1」，希望為青少年開拓更多元的發展舞台，無論音樂、表演、舞蹈或戰鬥陀螺等興趣，都能獲得展現的機會，讓不同領域的興趣與專長有更多發揮空間。

基隆市政府表示，本次活動自11月7日至13日開放免費報名，凡設籍基隆或於基隆就學者，均可依年齡報名參加，分為未滿18歲青年組及18歲以上一般組。青年組將於11月15日舉行初賽及複賽；一般組則於11月16日至20日在基隆肆樓四驅舉行初賽及複賽。

基隆市政府指出，各組前三名將晉級11月21日下午在基隆市青少年福利服務中心舉辦的決賽，謝國樑也將到場為選手加油，市府邀請符合資格的民眾把握報名時間，透過賽事交流體驗陀螺競技，感受不同年齡層共同參與的活動氛圍。