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串聯基隆東西岸 人行廊道將完工

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市政府辦理「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」，全案工程已進入收尾階段，完工後向西可以連接海洋廣場、國門廣場及基隆火車站周邊，是串聯基隆東、西兩岸的重要工程。考量便利人行通行穿越，除擴大飛鳶廣場臨海側人行空間外，市民廣場富狗橋側人行空間，即日起也先開放通行。

市府爭取中央補助近五億元，在田寮河喜豬橋上方打造一座平台，串接郵輪廣場和市民廣場，再從市民廣場興建跨越仁一路，連接東岸廣場的通道，把三座廣場串聯在一起，完成從國門廣場到東岸廣場的人行廊道。

都發處表示，工程包括飛鳶廣場、跨中正路平台及市民廣場，主要為改善東岸地區人行環境，完工後向西可以連接海洋廣場、國門廣場及基隆火車站周邊，是串聯基隆東、西兩岸的重要工程，全案已進入工程尾聲，將陸續辦理驗收。

都市發展處說，由於海洋廣場、國門廣場和市區廟口夜市等人潮多，考量公共空間友善人行，即日起擴大飛鳶廣場臨海側人行空間及市民廣場富狗橋側人行空間，夜間照明亦已設定於晚間開啟。

至於跨中正路平台，因驗收等相關作業未完成，考量公共安全，現階段暫不開放，待驗收程序完成並確認通行安全無虞後，再開放其他工程範圍。

基隆 基隆港 郵輪

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