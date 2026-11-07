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影／基隆文藝青年3+1「最愛戰鬥陀螺」熱血開戰 謝國樑邀約挑戰報名

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆文藝青年3+1「最愛戰鬥陀螺」熱血開戰，謝國樑邀約挑戰報名。圖／基隆市政府提供
基隆文藝青年3+1「最愛戰鬥陀螺」熱血開戰，謝國樑邀約挑戰報名。圖／基隆市政府提供

「3、2、1，Go Shoot！」基隆市政府兒童及少年事務處今在基隆城際轉運站大頂棚舉辦「最愛戰鬥陀螺」活動記者會，由市長謝國樑與基隆在地玩家，以及陀螺領域KOL大寶、TS歪梯共同揭開活動序幕。即日起至13日開放免費報名。

今天邀請PALLAS帕拉斯樂團鼓手「大寶」及陀螺技巧分享創作者「TS歪梯」參與。大寶擁有10年陀齡，收藏約50至60顆陀螺，曾獲「音樂節陀螺王」冠軍，並與樂團共同創作活動主題曲〈My Whole World is Spinning－隨我逆轉〉，以音樂結合陀螺競技，展現跨界魅力。TS歪梯則透過影片分享發射角度、入盤位置及不同發射方式等技巧，帶領玩家掌握對戰訣竅，增添競賽樂趣。

謝國樑表示，戰鬥陀螺不只是玩具，更結合技巧、策略與專注力，也是親子共同參與、促進不同世代交流的好活動。市府推動「基隆文藝青年3+1」，就是希望讓青少年擁有更多元的發展舞台，無論音樂、表演、舞蹈或戰鬥陀螺等興趣，都能找到發揮機會，讓每一份熱情都被看見。

他肯定基隆在地玩家長期投入陀螺推廣，市府也將成為大家的後盾，持續投入資源，協助玩家交流及推廣。未來更可規畫七區分區賽事，選出各區優勝者後再舉辦全市決賽，讓更多市民參與，建立在地競技交流平台。

兒少處表示，活動即起至13日開放免費報名，凡設籍基隆或於基隆就學者，均可依年齡報名參加，分為未滿18歲青年組及18歲以上一般組。青年組將於11月15日舉行初賽及複賽；一般組則於11月16日至20日在基隆肆樓四驅舉行初賽及複賽，各組前三名將晉級11月21日下午於基隆市青少年福利服務中心舉辦的決賽，謝國樑也將到場為選手加油。歡迎大小朋友把握報名機會。

基隆文藝青年3+1「最愛戰鬥陀螺」熱血開戰，謝國樑邀約挑戰報名。圖／基隆市政府提供
基隆文藝青年3+1「最愛戰鬥陀螺」熱血開戰，謝國樑邀約挑戰報名。圖／基隆市政府提供

基隆文藝青年3+1「最愛戰鬥陀螺」熱血開戰，謝國樑邀約挑戰報名。圖／基隆市政府提供
基隆文藝青年3+1「最愛戰鬥陀螺」熱血開戰，謝國樑邀約挑戰報名。圖／基隆市政府提供

基隆文藝青年3+1「最愛戰鬥陀螺」熱血開戰，謝國樑邀約挑戰報名。圖／基隆市政府提供
基隆文藝青年3+1「最愛戰鬥陀螺」熱血開戰，謝國樑邀約挑戰報名。圖／基隆市政府提供

基隆文藝青年3+1「最愛戰鬥陀螺」熱血開戰，謝國樑邀約挑戰報名。圖／基隆市政府提供
基隆文藝青年3+1「最愛戰鬥陀螺」熱血開戰，謝國樑邀約挑戰報名。圖／基隆市政府提供

基隆 謝國樑 戰鬥陀螺

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