快訊

台中死亡車禍！6旬婦行人穿越道遭撞 重傷倒地送醫不治

寄錯了？收到16個月房屋稅稅單 稅務局給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

原民工藝首例！台東卑南族藝師哈古 獲國家工藝成就獎

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東建和部落（Kawabata）傳統領袖哈古（陳文生）再獲國家級肯定！文化部今在部落舉行「藝湛登峯」115年度重要傳統工藝保存者授證典禮，部落長輩及族人到場共同見證。圖／台東縣政府提供
台東建和部落（Kawabata）傳統領袖哈古（陳文生）再獲國家級肯定！文化部今在部落舉行「藝湛登峯」115年度重要傳統工藝保存者授證典禮，部落長輩及族人到場共同見證。圖／台東縣政府提供

台東卑南族建和部落（Kawabata）傳統領袖哈古（陳文生）再獲國家級肯定！文化部今在部落舉行「藝湛登峯」115年度重要傳統工藝保存者授證典禮，由部長李遠頒授「卑南族tu’tu’木雕」重要傳統工藝保存者證書。哈古今年另獲「國家工藝成就獎」，成為首位獲此殊榮的原住民族工藝家，雙重肯定也讓部落傳統木雕技藝受關注。

縣長饒慶鈴表示，哈古長年透過木雕保存卑南族文化與部落生活，今年獲認定為重要傳統工藝保存者，又榮獲國家工藝成就獎，是對其多年創作、文化保存及技藝傳承的肯定，也感謝文化部將授證典禮安排在建和部落，讓族人共同分享這份榮耀。

文化部今年5月8日公告登錄「卑南族tu’tu’木雕」為重要傳統工藝，並認定哈古為保存者。哈古也是台東繼排灣族傳統刺繡保存者陳利友妹、卑南族傳統織布保存者孫菊花之後，第3位獲國家認定的重要傳統工藝保存者。這次授證典禮選在哈古長年生活與創作的建和部落舉行，讓國家級肯定回到技藝孕育的地方。

多年來，哈古以木雕記錄卑南族祖靈傳說、祭儀文化及部落生活，從族人狩獵、換工、日常談天到家人相處的場景，都成為刀鑿下的創作題材。作品不只呈現人物神情與生活細節，也將逐漸流逝的生活記憶留在木頭上。其中「神仙眷侶」描繪部落一對恩愛夫妻的故事，透過木雕呈現族人日常中真摯的情感。

對建和部落而言，哈古的工作室也是文化傳承的場域。過去文化成長班的孩子曾在工作室聽故事、學族語，多年後又有族人回到老師身邊學習木雕技藝，讓文化經驗從生活中延續至下一代。從聽故事的孩子，到今天陪伴老師見證授證的族人，也反映傳統工藝與部落生活緊密相連。

典禮結合部落歌舞、音樂展演及木雕作品導覽，讓參與者從作品認識卑南族文化。哈古以木頭刻下部落故事，也讓傳統工藝不只是藝術創作，更成為記錄族群歷史與生活記憶的重要媒介。

文化部長李遠肯定哈古（陳文生）長年投入卑南族傳統木雕創作與文化保存，讓部落歷史及族群記憶透過工藝持續傳承。圖／台東縣政府提供
文化部長李遠肯定哈古（陳文生）長年投入卑南族傳統木雕創作與文化保存，讓部落歷史及族群記憶透過工藝持續傳承。圖／台東縣政府提供

卑南族 工藝

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

從旗袍阿祖到燕尾脊下的守望！李建霖寫家族記憶 浯島文學獎雙料得獎

蘇巧慧出席烏來布落•馬信聯合競總大會 拋原民加倍照顧與觀光政見

文化資產論壇 200人與會交流

台南就是一座美術館！首屆台南藝術雙年展登場 串聯32處展區 七大策展迴圈 全城超展開

相關新聞

原民工藝首例！台東卑南族藝師哈古 獲國家工藝成就獎

台東卑南族建和部落（Kawabata）傳統領袖哈古（陳文生）再獲國家級肯定！文化部今在部落舉行「藝湛登峯」115年度重要傳統工藝保存者授證典禮，由部長李遠頒授「卑南族tu’tu’木雕」重要傳統工藝保存者證書。哈古今年另獲「國家工藝成就獎」，成為首位獲此殊榮的原住民族工藝家，雙重肯定也讓部落傳統木雕技藝受關注。

遠百花蓮耶誕城點燈 KAKAO FRIENDS助陣、同步募集星願禮物

遠百花蓮耶誕城昨晚點燈，結合韓國人氣角色「KAKAO FRIENDS」人偶，打造最萌打卡點；同步啟動延續14年的「星願禮物」認養活動，市長魏嘉彥邀請民眾為孩童募集200份耶誕禮物。

公民團體4大願景及12項政策訴求 謝國樑簽署：共創宜居有愛基隆

針對日前基隆16個公民團體共同提出的四大願景、12項政策訴求，基隆市長謝國樑今天已簽署遞交，謝國樑說，以審慎、負責的態度看待相關政策承諾，收到訴求書後，第一時間請各權責局處逐項檢視訴求內容，並從政策方向、現行執行情形、法令規範、財政資源及實際可行性等面向進行評估，就各項訴求提出具體回應。

基隆港東西岸連一起直通市區及廟口 東岸郵輪廣場串接工程即將完工

基隆市政府辦理「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」，全案工程已進入收尾階段，完工後向西可以連接海洋廣場、國門廣場及基隆火車站周邊，是串聯基隆東、西兩岸的重要工程。考量便利人行通行穿越，除擴大飛鳶廣場臨海側人行空間外，市民廣場富狗橋側人行空間，即日起也先開放通行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。