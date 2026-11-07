原民工藝首例！台東卑南族藝師哈古 獲國家工藝成就獎

台東卑南族建和部落（Kawabata）傳統領袖哈古（陳文生）再獲國家級肯定！文化部今在部落舉行「藝湛登峯」115年度重要傳統工藝保存者授證典禮，由部長李遠頒授「卑南族tu’tu’木雕」重要傳統工藝保存者證書。哈古今年另獲「國家工藝成就獎」，成為首位獲此殊榮的原住民族工藝家，雙重肯定也讓部落傳統木雕技藝受關注。

縣長饒慶鈴表示，哈古長年透過木雕保存卑南族文化與部落生活，今年獲認定為重要傳統工藝保存者，又榮獲國家工藝成就獎，是對其多年創作、文化保存及技藝傳承的肯定，也感謝文化部將授證典禮安排在建和部落，讓族人共同分享這份榮耀。

文化部今年5月8日公告登錄「卑南族tu’tu’木雕」為重要傳統工藝，並認定哈古為保存者。哈古也是台東繼排灣族傳統刺繡保存者陳利友妹、卑南族傳統織布保存者孫菊花之後，第3位獲國家認定的重要傳統工藝保存者。這次授證典禮選在哈古長年生活與創作的建和部落舉行，讓國家級肯定回到技藝孕育的地方。

多年來，哈古以木雕記錄卑南族祖靈傳說、祭儀文化及部落生活，從族人狩獵、換工、日常談天到家人相處的場景，都成為刀鑿下的創作題材。作品不只呈現人物神情與生活細節，也將逐漸流逝的生活記憶留在木頭上。其中「神仙眷侶」描繪部落一對恩愛夫妻的故事，透過木雕呈現族人日常中真摯的情感。

對建和部落而言，哈古的工作室也是文化傳承的場域。過去文化成長班的孩子曾在工作室聽故事、學族語，多年後又有族人回到老師身邊學習木雕技藝，讓文化經驗從生活中延續至下一代。從聽故事的孩子，到今天陪伴老師見證授證的族人，也反映傳統工藝與部落生活緊密相連。

典禮結合部落歌舞、音樂展演及木雕作品導覽，讓參與者從作品認識卑南族文化。哈古以木頭刻下部落故事，也讓傳統工藝不只是藝術創作，更成為記錄族群歷史與生活記憶的重要媒介。