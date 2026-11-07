遠百花蓮耶誕城點燈 KAKAO FRIENDS助陣、同步募集星願禮物

遠百花蓮耶誕城昨晚點燈，結合韓國人氣角色「KAKAO FRIENDS」人偶，打造最萌打卡點；同步啟動延續14年的「星願禮物」認養活動，市長魏嘉彥邀請民眾為孩童募集200份耶誕禮物。

遠東百貨花蓮店每年歲末耶誕樹相當受期待，今年與「KAKAO FRIENDS」跨界合作，高達10公尺的巨型耶誕樹結合KAKAO FRIENDS人氣角色，讓可愛角色融入璀璨燈飾與節慶布置；以往耶誕樹都設在階梯平台，今年特地移到廣場地面，方便推嬰兒車的家長、坐輪椅的長輩，也能夠走近拍照，相當貼心。

昨晚點燈，「KAKAO FRIENDS」人偶及大型氣偶一同亮相，讓小朋友直呼好可愛。「星願禮物」公益認養活動同時展開，讓孩子在心願卡寫下願望，再由民眾認養。

花蓮市長魏嘉彥說，年末的星願禮物已持續14年，募集超過3000份禮物，今年希望募集200份，歡迎民眾參與，家長也可帶孩子一起來選心願卡，陪伴孩子為另一位小朋友挑選禮物，體會分享的快樂。

遠百花蓮店店長王翔新說，韓國人氣角色「KAKAO FRIENDS」是民眾很喜歡的貼圖角色，這次邀請合作，以人偶和大型氣偶的模樣來到和平廣場，陪大家過耶誕。也將串聯全台遠百據點，12月5日接力在台南登場，並規畫KAKAO FRIENDS人氣角色巨型氣模全台巡迴。

遠百也與花蓮家扶中心、台灣世界展望會合作，將關懷從市區延伸至瑞穗、玉里、卓溪及富里等地，即日起至12月13日，可到遠百花蓮店一樓化妝品區，從「星願樹」上摘取心願卡，依卡片內容準備禮物，為孩子實現耶誕心願。

遠百花蓮耶誕城系列活動持續到12月25日，和平廣場的「耶誕夢想舞台」將開放給在地學校、藝文及社福團體展現成果。