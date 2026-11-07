基隆港東西岸連一起直通市區及廟口 東岸郵輪廣場串接工程即將完工

基隆市政府辦理「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」，全案工程已進入收尾階段，完工後向西可以連接海洋廣場、國門廣場及基隆火車站周邊，是串聯基隆東、西兩岸的重要工程。考量便利人行通行穿越，除擴大飛鳶廣場臨海側人行空間外，市民廣場富狗橋側人行空間，即日起也先開放通行。

基隆市政府爭取中央補助近5億元，發包「基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程」，在田寮河喜豬橋上方打造一座平台，串接郵輪廣場和市民廣場，再從市民廣場興建跨越仁一路，連接東岸廣場的通道，把3座廣場串聯在一起，完成從國門廣場到東岸廣場的人行廊道。

市府都市發展處表示，工程包括飛鳶廣場、跨中正路平台及市民廣場，主要目的在改善東岸地區人行環境，完工後向西可以連接海洋廣場、國門廣場及基隆火車站周邊，是串聯基隆東、西兩岸的重要工程，全案已進入工程尾聲，將陸續辦理驗收作業。

都市發展處說，由於海洋廣場、國門廣場和市區廟口夜市等人潮多，考量公共空間友善人行，即日起擴大飛鳶廣場臨海側人行空間及市民廣場富狗橋側人行空間，夜間照明亦已設定於晚間開啟，市民及遊客可先行感受。

至於跨中正路平台，因驗收等相關作業尚未完成，基於公共安全考量，現階段暫不開放，待驗收程序完成並確認通行安全無虞後，再開放其他工程範圍。市府將持續改善優化東岸人行及公共開放空間，提供市民及遊客安全、便利及優質的人行及公共開放空間。

基隆港東西岸連結直通市區及廟口，東岸郵輪廣場串接工程即將完工。圖／基隆市政府提供

基隆港東西岸連結直通市區及廟口，東岸郵輪廣場串接工程即將完工。圖／基隆市政府提供