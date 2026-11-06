台東YouBike百萬人次達標 幸運兒獲3千元住宿券

台東公共自行車YouBike自2024年12月啟用以來，使用人次持續成長，累計騎乘人次今天正式突破100萬！其中，今年10月單月使用量達8.7萬人次，更創下營運以來新高，顯示公共自行車逐漸成為民眾通勤、通學及遊客漫遊台東的交通選擇。

縣府交通及養護工程處表示，目前全縣已設置128處YouBike站點，今年7月至10月平均每月使用量約7.4萬人次，熱門站點前三名依序為台東火車站、池上車站及台東縣政府，其中台東火車站平均每月使用量超過3600次，反映車站轉乘及市區短程移動需求。

百萬騎乘紀錄也在今天上午11時53分45秒誕生，由一名男性會員在「台東大學第二學生宿舍餐飲中心」站借車，3分鐘後於「台東大學人文學院」站還車，成為台東YouBike第100萬名騎乘者。縣府將贈送價值3000元的知本金聯世紀酒店住宿電子禮券，前、後各2名幸運會員則可獲得戶外輕量野營壺鍋套裝組。

縣長饒慶鈴表示，縣府持續推動綠色運輸，從電動公車到公共自行車，希望提供民眾更多元、便利的交通選擇，也讓遊客抵達台東後，能透過自行車深入市區商圈及觀光景點，結合在地美食與自然風景，帶動低碳旅遊。

縣府指出，目前YouBike 2.0及2.0E前30分鐘騎乘均提供12元補助，使用者滿意度調查也達95.6%。未來將依據使用需求及民眾意見，持續評估增設站點，優先考量校園、觀光熱區及交通轉乘需求，完善公共自行車服務。