東北季風帶來旗魚、臍橙季 台東成功鎮邀大家體驗嘗鮮

東北季風吹起，正是台東成功鎮鏢旗魚及臍橙盛產的季節！縣府今舉辦「旗躍．橙旅」聯合記者會，宣布今年東海岸旗魚季與臍橙節將於14日登場，上午由成功鎮農會舉辦臍橙節，下午接續由新港區漁會舉辦旗魚季，除了農漁產品展售、特色料理及果品評鑑，還有千人辦桌金曲饗宴，邀請民眾到成功鎮品嘗當季美食。

縣府表示，每年11月東北季風帶來適合鏢旗魚的海況，也是成功鎮臍橙進入產季的時節。旗魚與臍橙是當地重要農漁產業，今年透過兩項活動聯合行銷，除推廣旗魚、鬼頭刀、臍橙及咖啡等在地特產，也希望帶動地方觀光，讓更多遊客認識東海岸的產業特色。

新港區漁會理事長蔡富榮表示，今年旗魚季將頒發年度鏢旗魚王，分為最多尾獎及最大尾獎，並安排系列表演活動，重頭戲是結合新港漁港特色旗魚料理的千人辦桌金曲饗宴，讓民眾品嘗新鮮海味，感受成功鎮漁村特色。

成功鎮農會理事長黃泰裕指出，臍橙一年一收，產季約在11月中下旬，採收期僅約半個月，果實飽滿，底部因副果突起形似肚臍而得名。由於產期短、產量有限，每年上市後往往很快銷售一空。

今年臍橙節將舉辦果品評鑑，選出年度臍橙果王、果后，並安排食農教育、農業體驗、臍橙試吃、咖啡品嘗，以及木虌果料理示範與體驗，讓民眾從品嘗延伸到認識在地農業。

縣府表示，兩項活動將於14日在成功鎮農會及海濱公園周邊舉行，透過市集、特產展售及美食活動，邀請民眾走訪東海岸，支持在地農漁民，也感受成功鎮當季產業與地方風情。