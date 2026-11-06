台東金樽衝浪賽開衝！國內賽獎金65萬 3席外卡拚國際賽

2026台灣國際衝浪公開賽今於台東金樽正式登場，率先展開國內賽事，吸引國內好手爭奪各組冠軍。今年國內賽總獎金提高至65萬元，創下國內衝浪賽事新高，選手除爭取冠軍榮耀，也將競逐3席世界衝浪聯盟（WSL）International 6000國際賽外卡資格，力拚站上國際舞台。

縣府上午10時在金樽漁港舉行開幕祈福儀式，邀請地方人士、部落代表及參賽選手共同參與。國內賽自6日至8日舉行，設有男女長板、短板及青少年等組別，總獎金65萬元，盼透過賽事提升國內選手競技實力，也讓更多年輕選手有機會累積比賽經驗。

今年賽事除衝浪競技外，也安排滑板賽事、太平洋體能挑戰賽及攝影比賽，並推出衝浪小旅行，帶領民眾走訪金樽及周邊地區，認識東海岸自然環境與在地文化，讓不會衝浪的民眾也能參與。

國際賽事則將於11月14日至22日接續登場，今年台東首次舉辦WSL International 6,000級別賽事，並列為年度最終站之一，預計迎來各國好手齊聚金樽競技。國際賽期間，11月15日也將舉辦街舞大賽，結合海洋運動與街頭文化，增添活動看點。

縣府表示，金樽是台灣重要的國際級衝浪場域，透過國內賽與國際賽接續舉辦，盼提升台東在國際衝浪界的能見度，也邀請民眾前往觀賽，感受東海岸的海洋運動魅力。

2026台灣國際衝浪公開賽開幕祈福儀式由阿美族傳統祭儀祈求賽事平安順利。圖／台東縣政府提供