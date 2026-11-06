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台東金樽衝浪賽開衝！國內賽獎金65萬 3席外卡拚國際賽
2026台灣國際衝浪公開賽今於台東金樽正式登場，率先展開國內賽事，吸引國內好手爭奪各組冠軍。今年國內賽總獎金提高至65萬元，創下國內衝浪賽事新高，選手除爭取冠軍榮耀，也將競逐3席世界衝浪聯盟（WSL）International 6000國際賽外卡資格，力拚站上國際舞台。
縣府上午10時在金樽漁港舉行開幕祈福儀式，邀請地方人士、部落代表及參賽選手共同參與。國內賽自6日至8日舉行，設有男女長板、短板及青少年等組別，總獎金65萬元，盼透過賽事提升國內選手競技實力，也讓更多年輕選手有機會累積比賽經驗。
今年賽事除衝浪競技外，也安排滑板賽事、太平洋體能挑戰賽及攝影比賽，並推出衝浪小旅行，帶領民眾走訪金樽及周邊地區，認識東海岸自然環境與在地文化，讓不會衝浪的民眾也能參與。
國際賽事則將於11月14日至22日接續登場，今年台東首次舉辦WSL International 6,000級別賽事，並列為年度最終站之一，預計迎來各國好手齊聚金樽競技。國際賽期間，11月15日也將舉辦街舞大賽，結合海洋運動與街頭文化，增添活動看點。
縣府表示，金樽是台灣重要的國際級衝浪場域，透過國內賽與國際賽接續舉辦，盼提升台東在國際衝浪界的能見度，也邀請民眾前往觀賽，感受東海岸的海洋運動魅力。
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