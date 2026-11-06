AI走進台東醫療現場！東基助醫師判讀、東馬語音導航打造友善就醫

人工智慧AI逐步走進醫療現場，台東基督教及台東馬偕醫院分別將科技應用於醫療判讀及就醫服務。東基導入乳房攝影AI輔助判讀系統，協助醫師辨識影像細微異常、縮短判讀時間；東馬則推出AI彩色條碼視障語音導引服務，讓視障者透過手機掃描，就能聽取方向及路線提示。從疾病篩檢到院內行動，科技正為台東醫療服務帶來不同改變。

東基今年11月引進「數位乳房攝影電腦輔助偵測及診斷應用系統」。影像醫學科主任郭盛表示，AI就像醫師的第二雙眼睛，能協助辨識乳房影像中的細微變化及微小鈣化點，判讀時間約可節省三分之一。

東基指出，去年肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）及乳房X光攝影檢查量，較2024年分別增加12％及19％。院方去年10月起導入LDCT電腦輔助判讀系統，協助醫師從每位受檢者數百張影像中標示疑似異常結節。此外，糖尿病共同照護網也導入視網膜病變眼底影像分析軟體，小兒科今年則引進結合AI的高階彩色掌上型超音波，輔助嬰幼兒髖關節檢查。郭盛提醒，AI仍是輔助工具，疑似個案須由醫師調閱過去影像比對及專業判斷。

東馬則將AI應用於視障者就醫服務，今年導入「AI彩色條碼視障語音導引服務」，在一樓平安樓、恩典樓入口、服務台、掛號批價區、藥局及無障礙廁所等地點設置彩色條碼。

視障者只要下載Navilens APP，開啟手機鏡頭左右掃描，系統就能辨識彩色標記，透過語音告知所在位置、方向、距離及轉彎提示，協助使用者在陌生的醫院環境中找到目的地。

東馬護理部主任曾令君表示，台東縣法定視覺障礙者約684人，院內每年約有40位視障鑑定人次。視障者就醫除了交通問題，進入醫院後也常因動線複雜，需要家人或志工陪同。院方近日邀請台東縣視障者協會理事長方丁風體驗，蒐集使用意見，未來將逐步擴大條碼設置範圍。

從AI協助醫師判讀影像，到語音導航幫助視障者自主行動，兩家醫院從不同面向導入科技，讓智慧醫療不只提升效率，也進一步照顧患者實際就醫需求。