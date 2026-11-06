花蓮3作物農損 縣府爭取現金救助

薔琵颱風帶來強風豪雨，光復木瓜、吉安及瑞穗香蕉，及花蓮市、壽豐、豐濱漁船（筏）已列入農業天然災害現金救助，勘災小組近日再到豐濱、玉里及鳳林等地，確認山蘇、香蕉、木瓜受災，符合現金救助資格，正彙整資料向農業部爭取。

薔琵颱風侵襲帶來強風豪雨及巨浪，漁港區內有船筏遭浪拍打上岸，漁業設施也受損。經縣府爭取，農業部已公告花蓮市、壽豐鄉及豐濱鄉列為現金救助地區，救助品項涵蓋漁船（筏）全品項，漁民可向鄉鎮市公所提出申請，受理至十二日。

光復鄉木瓜、吉安鄉及瑞穗鄉香蕉也受災，縣府農業處表示，木瓜每公頃救助十四萬元、香蕉每公頃八萬元，受理申請至十三日；低利貸款年利率百分之一點四一五，採機動計息。

近日新城、豐濱等鄉鎮傳出農作物植株倒伏、葉片破損及果實受損等災情，縣府會同農糧署東區分署、花蓮區農業改良場及鄉鎮公所組成勘災小組現地勘查，確認豐濱鄉山蘇受害○點三公頃、玉里鎮香蕉一點二公頃，損害程度都約二成，玉里木瓜受害一點四公頃，損害程度百分之三十五；鳳林鎮香蕉受害五點七五公頃，損害程度百分之二十五，將彙整資料向農業部爭取公告現金救助。

新城鄉上月乾旱影響硬質玉米及大豆生長，硬質玉米受害十五點五公頃，損害程度百分之二十；大豆受害面積約二點三五公頃，損害程度達四成，也將向中央爭取救助。