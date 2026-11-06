改善環境 基隆交通傷亡率 本島最低

基隆市長謝國樑昨公布交通部最新道路交通安全統計成果，今年一至八月「全般、機車及行人」三項交通事故傷亡率為本島最低；整體交通事故三十日死亡數較去年同期降低百分之三十點四，降幅也居本島第一，謝國樑說，要市民感受到更安全、友善的用路空間。對選情則回應「選情緊繃，會全力衝刺」。

謝國樑表示，基隆地形多山、道路狹窄，加上人口與車流密集，交通安全治理挑戰大。為改善城市交通環境，市府近年將道路交通安全列為重要施政工作，他帶領工務處、交通處及警察局組成「道安鐵三角」，整合跨局處資源，從工程改善、精準執法及教育宣導三面向推進，逐步改善交通環境限制。

具體執行上，謝國樑說，市府持續檢視道路配置與行人通行環境，透過交通工程改善降低事故風險，結合警局針對事故熱點及高風險違規行為加強執法，從道路硬體到用路習慣全面著手，道路交通安全不能仰賴單一措施，需要跨局處長期合作，才能真正改善交通環境，降低事故發生及傷亡風險。

民進黨基隆市長候選人童子瑋昨早到樂利三街、麥金路口站路口拜票，他說，不放棄每一天任何和市民溝通的機會，相信他提出的市政願景和藍圖，能讓基隆人看到他改變基隆的決心。本月十日基隆首場網路辯論會即將登場，被問到有何準備？童坦言，要在很短時間內將想法論述清楚不容易，會再調整方式和節奏。

台肥擬在基隆設土資場議題發酵，引發政治攻防，謝國樑喊話要童子瑋表態是否支持土資場案，童昨回應，市政有行政權可以去否決或溝通，台肥已表示沒正式提申請，如果台肥有提出申請，市府直接反對不就好了，不必成為政治議題，無須模糊焦點。