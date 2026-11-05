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香蕉、木瓜、山蘇也因薔琵受損 花蓮再向中央爭取現金救助

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府農業處會同中央農政單位持續勘災，確認薔琵颱風造成豐濱鄉山蘇、玉里鎮香蕉與木瓜及鳳林鎮香蕉有不同程度受損，將向農業部爭取現金救助。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣府農業處會同中央農政單位持續勘災，確認薔琵颱風造成豐濱鄉山蘇、玉里鎮香蕉與木瓜及鳳林鎮香蕉有不同程度受損，將向農業部爭取現金救助。圖／花蓮縣府提供

薔琵颱風上月帶來強風豪雨，花蓮縣府會同中央農政單位持續勘災。光復木瓜、吉安及瑞穗香蕉，以及花蓮市、壽豐、豐濱漁船（筏）已獲公告列入農業天然災害現金救助，正受理申請。勘災小組近日再到豐濱、玉里及鳳林等地，確認山蘇、香蕉、木瓜有不同程度受災，符合現金救助資格，正彙整資料向農業部爭取。

花蓮多個鄉鎮市鄰海，上月薔琵颱風侵襲時帶來強風豪雨及巨浪，沿岸漁港區內有船筏遭浪拍打上岸，漁業設施也受損。經縣府爭取，農業部已公告花蓮市、壽豐鄉及豐濱鄉列為現金救助地區，救助品項涵蓋漁船（筏）全品項，漁民可向所在地鄉鎮市公所提出申請，受理至12日。

光復鄉木瓜、吉安鄉及瑞穗鄉香蕉也因薔琵颱風受災，農業部公告列入現金救助及低利貸款地區。縣府農業處表示，木瓜每公頃救助14萬元、香蕉每公頃8萬元，受理申請至13日；低利貸款年利率1.415%，採機動計息。

近日新城、豐濱等鄉鎮接連傳出農作物植株倒伏、葉片破損及果實受損等災情，縣府會同農糧署東區分署、花蓮區農業改良場及鄉鎮公所組成勘災小組現地勘查，確認豐濱鄉山蘇受害0.03公頃、玉里鎮香蕉1.2公頃，損害程度都約2成，玉里木瓜受害1.4公頃，損害程度35%；鳳林鎮香蕉受害5.75公頃，損害程度25%，將彙整資料向農業部爭取公告現金救助。

新城鄉則因上月乾旱影響硬質玉米及大豆生長，硬質玉米受害15.5公頃，損害程度20%；大豆受害面積約2.35公頃，損害程度達4成，也將向中央爭取救助。

農業處長陳淑雯表示，颱風或乾旱過後，農作物仍可能出現生長不良、落花落果或其他遲發性災情，請農友多加留意，若發現異常或災損，應通報所在地公所，並保留相關照片及紀錄，以利後續勘查，為農友爭取權益。

薔琵颱風 花蓮

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