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台東南迴原民作物 6日起台北內湖展售

中央社／ 台東縣5日電

台東南迴地區原住民傳統作物小米、台灣藜等作物，將於6日在台北市內湖東湖立體停車場1樓前廣場展售，農糧署邀請大家品嘗南迴特色作物。

農糧署東區分署今天表示，東區分署輔導台東縣太麻里地區農會，於6日至8日，在台北市內湖區東湖立體停車場1樓前廣場舉辦「115年太麻里地區農會國產雜糧推廣行銷活動」，以「台東好糧‧好糧好生活」為主題，集結台東南迴地區太麻里、金峰、大武及達仁等四鄉特色農產，展售國產小米、台灣藜、樹豆、洛神花及各式特色加工產品。

活動結合農產品展售、食農教育DIY及特色農產體驗，讓大台北地區民眾不用遠赴台東，也能品嚐南迴優質農產，感受原鄉農業的多元魅力。活動訂於6日上午11時舉行開幕儀式，歡迎民眾踴躍參與。

東區分署表示，台東南迴地區涵蓋太麻里、金峰、大武及達仁等4鄉，背倚中央山脈、面向太平洋，擁有多元地形、氣候條件及豐富的原住民族農耕文化，孕育出各具特色的農糧產業。

其中太麻里鄉以釋迦、金針及咖啡等農產品聞名；金峰鄉則以小米、台灣藜、樹豆、洛神花及咖啡等雜糧特作為重要產業，結合原住民族傳統農耕文化，展現多元農業特色；大武鄉主要栽培台灣藜、樹豆、洛神花及香菇等農產品；達仁鄉以小米、樹豆、咖啡及香菇等雜糧特作為主，4鄉農業各具特色，共同形塑南迴地區豐富的農產風貌。

東區分署表示，這次活動邀集太麻里地區農會、在地農友及特色農產業者共同參與，展售小米、台灣藜、樹豆、洛神花、咖啡、釋迦及各式特色加工產品，讓都會區民眾近距離選購台東優質農產。

現場並規劃多元食農教育體驗，活動期間陸續辦理洛神蜜餞、洛神果醬、小米粽及小米台灣藜鑰匙圈等DIY活動，讓民眾透過動手實作，認識國產雜糧的多元應用及原鄉農業文化。

台東 農糧署

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