迎接國際龍舟賽 花蓮警方規劃交管措施

花蓮太平洋國際龍舟節明天起一連3天舉辦，警方在主會場鯉魚潭、開幕會場花蓮縣立體育館小巨蛋規劃交管措施及機動巡邏，也預置拖吊車輛，若有違停可即時排除。

龍舟賽事將於6日起至8日在鯉魚潭風景區登場，共有來自國內外近百支隊伍、超過2000名選手參與。吉安警分局提醒，賽事期間，上午6時至晚間7時，潭北路段全線封閉，不開放一般車輛進入，車輛可停放在潭南停車場及路肩停車區。

另外，賽事將於明天晚間6時於縣立體育館小巨蛋舉行開幕活動，花蓮警分局針對舞台周邊、場館入出口及人潮聚集處加強巡邏，設置「前進指揮所」，防竊、防破壞等勤務，協助處理國內外選手需求。

交通疏導方面，花蓮警分局於體育館周邊道路規劃9處管制點，在重要路口、停車場出入口部署交通崗哨，視車流及人潮狀況實施交管或疏導，為避免車輛違停，也協調相關單位預置拖吊車輛，可即時排除障礙，確保道路通行順暢。