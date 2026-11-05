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廖志坤獎學金邁入第30年 今年將擴大辦理頒發逾百萬嘉惠地方學子

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
財團法人廖志坤基金會今年將邁入第30年，這項為紀念聯合報中港溪前記者廖志坤而成立的基金會，今年12月19日將擴大辦理頒獎典禮，嘉惠地方學子。圖／廖志坤基金會提供
財團法人廖志坤基金會今年將邁入第30年，這項為紀念聯合報中港溪前記者廖志坤而成立的基金會，今年12月19日將擴大辦理頒獎典禮，嘉惠地方學子。圖／廖志坤基金會提供

財團法人廖志坤基金會今年將邁入第30年，這項為紀念聯合報中港溪前記者廖志坤而成立的基金會，今年12月19日將擴大辦理頒獎典禮，仍將頒發百萬元以上獎學金

基金會表示，日前審查完畢今年獎學金申請案件，在與會董事及鄉長、市長，校長等委員體恤下，申請案幾乎照單全收，國中有26名，每人5000元獎學金，高中及大學各10名，每人發放1萬元獎學金，關懷輔助有23名，每月發放2000元，一年共發2萬4000元。另外，拔尖計畫有3人獲獎。

基金會表示，今年最特別的是在昇恆昌免稅商店所屬基金會及姚鷺女士全力贊助下，仿家扶基金每月贊助的關懷輔助金名額，今年大幅增至23名，這項有別一般獎學金的發放方式，可讓獲獎學子更實用，也更能感覺基金會的關愛。基金會董事長徐耀昌強調考量獎勵範圍擴大，未來將朝更具溫度的贊助者方向努力。

廖志坤1996年在苗栗縣南庄鄉獅頭山附近採訪途中，因與砂石車發生交通事故身亡，他的母張秋子捐贈250萬元成立基金會，以孳息及社會各界熱心捐助金額，發放獎學金給頭份、三灣和南庄低收入戶學生，表達廖志坤遺愛人間不輟。

基金會今年仍獲昇恆昌所屬會，光罩基金會，春天診所董事長何麗玲，匯流集團董事長吳世昌，鹿港金雕大師鄭應諧，姚鷺女士，李東憲先生等熱心人士捐獻。基金會董事長、苗栗前縣長徐耀昌、董事縣議員陳永賢，精聯保險頭份總經理黃晉珅也分別捐贈2到10萬元。

基金會30年擴大頒獎典禮還將發行特刊，細數基金會30年轉型發放獎學金的過程及贊助者，獲獎者心路歷程。

獎學金 昇恆昌 鄉長

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