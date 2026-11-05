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台東原民人口占近4成 心理健康照護走入部落「悠悠森林」計畫啟動

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
衛福部台東醫院推動「悠悠森林：原鄉心理健康深耕模式」，整合醫療、心理專業及部落社區資源，希望讓心理健康服務走入原鄉，提供族人更貼近生活的支持與協助。圖／台東醫院提供
衛福部台東醫院推動「悠悠森林：原鄉心理健康深耕模式」，整合醫療、心理專業及部落社區資源，希望讓心理健康服務走入原鄉，提供族人更貼近生活的支持與協助。圖／台東醫院提供

心情不好、壓力大，想找心理師談談，對都市居民來說或許不難，但對台東偏鄉及原鄉居民而言，光是往返醫療院所就可能成為一道門檻。台東縣原住民人口約占全縣38%，為全國原住民族人口比例最高的縣市。衛生福利部台東醫院推動「悠悠森林：原鄉心理健康深耕模式」，希望結合醫療、心理專業及部落資源，讓心理健康服務更貼近族人生活。

院長李偉愷表示，原住民族心理照護不能只從疾病治療出發，也要了解族人的文化背景、生活環境及健康觀念。醫療團隊除了在院內提供服務，也應主動走進社區與部落，讓有需要的族人能在熟悉的環境中獲得協助。

計畫主持人柯又予醫師指出，交通距離是偏鄉持續就醫的一大挑戰。醫院過去研究發現，居住地距離醫療院所超過30公里的個案，持續就醫完成率明顯低於距離較近者。因此，計畫希望建立從社區關懷、需求發現、專業轉介到後續追蹤的服務網絡，減少族人尋求心理協助的障礙。

護理科督導陳美玲表示，計畫將結合文化健康站、原住民族家庭服務中心、教會及地方服務據點，整合護理、醫療與心理專業，也協助第一線工作人員提升心理健康問題辨識及轉介能力。

計畫共同主持人林楊林臨床心理師是台東在地排灣族人，學成後返鄉投入心理健康服務。他表示，原住民族心理困擾不只與個人情緒有關，也可能涉及家庭關係、文化認同及部落生活。希望透過文化交流及專業合作，讓醫療人員更理解族人，也讓心理健康服務自然融入部落生活，降低求助時的陌生感。

台東醫院表示，未來將持續結合部落及社區資源，深化原鄉心理健康服務，讓族人有心理困擾時，能更容易找到人談、獲得適當的專業支持。

台東 部落 人口 原住民

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