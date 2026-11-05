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花蓮龍舟節明登場！99隊、2000選手開划 警方設9處交通管制
花蓮太平洋國際龍舟節明天起一連3天在壽豐鄉鯉魚潭風景區舉行，吸引國內外99支隊伍、逾2000名選手參賽。警方規畫兩大安全維護區及9處交通管制點，並設置前進指揮所；觀光署同步推出Taiwan PASS限定優惠，持票旅客可免費預約台灣好行縱谷花蓮線，賽事期間部分水域也將實施管制。
龍舟節開幕典禮明天晚間6時在花蓮縣立體育館小巨蛋登場，花蓮警分局為維護活動秩序與民眾安全，已事先部署勤務，針對舞台周邊、場館出入口及人潮密集區域，加強巡邏、定點警戒及防竊、防破壞工作，並結合偵查隊蒐證，隨時留意可疑人事物，提升突發狀況應變能力。
交通方面，警方在活動周邊道路設置9處管制點，於主要路口及停車場出入口安排警力，依現場車流、人潮彈性實施交通疏導，並派遣機動警力巡查，防止違規停車造成道路堵塞，也協調相關單位安排拖吊車待命，遇有違停影響通行或緊急事故，可迅速移除障礙。
警方另在會場設置「前進指揮所」，提供報案、諮詢及民眾服務，並協助外籍選手與遊客，針對突發事故，也事先規畫人群疏散及傷患送醫動線，與主辦單位建立聯繫通報管道，確保意外發生時能迅速處理。
為鼓勵旅客搭乘大眾運輸，觀光署與花東縱谷國家風景區管理處推出Taiwan PASS專屬優惠，10月31日至11月15日，持已開通Taiwan PASS的旅客，可憑票券序號免費預約台灣好行縱谷花蓮線半日遊、1日遊或2日遊，每組序號限使用1次，其中303B、303C路線行經鯉魚潭，須至訂位網站預約，最晚於搭乘前一天中午12時完成，額滿為止。
另外，配合龍舟賽事，鯉魚潭潭北水域及周邊廣場11月6日至8日禁止船舶通行及水域遊憩活動；其他指定水域仍可進行獨木舟、立式划槳、水上腳踏車及手划船等活動，但須配合現場戒護人員指示。
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