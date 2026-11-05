蘇花安首標動土 未來北花82分鐘到

耗資超過千億元「蘇花公路安全提升計畫」（蘇花安）昨舉行首標「東澳南澳段隧道新建工程」動土典禮。行政院長卓榮泰表示，未來國五銜接蘇花改及鐵路高架等建設，台北至花蓮行車時間將從一○六分鐘縮短至八十二分鐘。

動土典禮除了卓榮泰，交通部長陳世凱及政委陳金德都出席。卓榮泰說，蘇花改過去投入五五二億元大幅縮短行車時間，蘇花安接棒推動，規畫投入一○五六點四八億元優化廿九點九公里道路，未來可再省廿四分鐘，可兼顧東部地區觀光、醫療與產業運輸等需求。

東澳至南澳段為蘇花安計畫最北端，率先啟動第一標工程，總預算一九九點七八億元，路段全長約九點三公里，包含四點七公里隧道與三點八公里橋梁，採南下與北上分離隧道設計，預計二○三二年七月完工，全線預計二○三四年十一月完工通車。

陳世凱與陳金德均指出，蘇花公路既有路段線形標準較低，遇極端氣候易生落石坍方與預警性封路，新建工程能有效改善道路瓶頸與線形，降低災害中斷風險，政府會落實施工管理與品質查驗，秉持「如期、如質、安全」原則，兼顧生態保護。

施工單位公路局蘇花改工程處針對蘇花安計畫成立「機關採購廉政平台」，施工導入AI智慧監控、機器狗自動巡檢及智慧道路管理系統，全面強化施工安全與營運維護，帶動沿線產業投資與觀光旅遊的同時，為東部居民打造一條安全可靠的回家之路。