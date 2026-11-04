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基隆海洋職涯探索體驗新基地 陽明海洋文化藝術館依不同學齡規畫課程

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國立台灣海洋大學人文社會科學治理推動中心、基市府教育處和陽明海洋文化藝術館 ，今天簽署海洋職涯探索體驗基地合作備忘錄。圖／陽明海洋文化藝術館提供
國立台灣海洋大學人文社會科學治理推動中心、基市府教育處和陽明海洋文化藝術館 ，今天簽署海洋職涯探索體驗基地合作備忘錄。圖／陽明海洋文化藝術館提供

基隆市陽明海洋文化藝術館，今天加入成為海洋職涯探索基地，依不同學齡規畫課程。館長張芯瑜表示，未來文化館將持續結合陽明海運的企業專業與產業資源，深化海洋及航運知識推廣，拓展學生對海洋產業的認識與想像。

國立台灣海洋大學副校長兼人文社會科學治理推動中心主任李明安、基市府教育處長吳雨潔和陽明海洋文化藝術館長張芯瑜 ，今天簽署「海洋職涯探索體驗基地合作備忘錄」，三方將整合大學專業師資、教育行政及館設展示等資源，推動融入AI科技的物流航運體驗與探究課程，協助學生認識基隆海洋產業，探索未來職涯方向。

陽明海洋文化藝術館位於基隆港西一碼頭旁，長期以海洋文化及航運產業為核心，透過展覽、導覽與教育活動推廣海洋知識。館方說，成為海洋職涯探索體驗基地後，可進一步將館內展示轉化為學習素材，不只是認識海洋的窗口，更是連結學校教育與產業知識的實踐場域。

張芯瑜表示，期望透過三方合作，促進基隆學子認識家鄉產業，進一步了解在地產業發展、AI科技應用及未來職涯機會，逐步建立在地學習與未來就業的連結，讓館舍的展覽教育資源，支持學生探索興趣、累積經驗及規畫職涯。

國立台灣海洋大學副校長兼人文社會科學治理推動中心主任李明安（中）、基市府教育處長吳雨潔（右）和陽明海洋文化藝術館長張芯瑜（左） ，今天簽署「海洋職涯探索體驗基地合作備忘錄」。圖／陽明海洋文化藝術館提供
國立台灣海洋大學副校長兼人文社會科學治理推動中心主任李明安（中）、基市府教育處長吳雨潔（右）和陽明海洋文化藝術館長張芯瑜（左） ，今天簽署「海洋職涯探索體驗基地合作備忘錄」。圖／陽明海洋文化藝術館提供

國立台灣海洋大學人文社會科學治理推動中心、基市府教育處和陽明海洋文化藝術館 ，今天簽署海洋職涯探索體驗基地合作備忘錄。圖／陽明海洋文化藝術館提供
國立台灣海洋大學人文社會科學治理推動中心、基市府教育處和陽明海洋文化藝術館 ，今天簽署海洋職涯探索體驗基地合作備忘錄。圖／陽明海洋文化藝術館提供

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