基隆醫院精神科辦復健成果展 盼民眾用欣賞代替標籤、以陪伴回應努力

衛生福利部基隆醫院精神科今天起至11月6日，在院內1樓天幕廣場，舉辦「編織希望，攜手復元」復健成果展暨跳蚤市場義賣活動，希望透過這次展出，讓民眾看見病友不只是接受照顧，也有創造、合作與付出的力量。

部基指出，今年復健成果展以心靈手作「手心的溫度」為題，希望傳遞「用雙手扭轉生命的經緯，讓每一朵心花在晴空下綻放」的理念。一件作品的完成，或許始於一次笨拙的嘗試，經過反覆練習、耐心調整，才逐漸有了模樣。

院方說，對病友而言，作品留下的不只是色彩與線條，也有專注的片刻、完成時的喜悅，以及自我肯定。

「玩聚時光──從雙手到社會的溫暖凝聚」展區，把故事帶往作品之外。「玩」不只是消遣，而是有意義的參與；「聚」不只是相見，更是同儕陪伴、彼此支持的開始。從手作鍛鍊、團隊志工服務，到走入社區、參與共融生活，病友在一次次合作中學習與人連結，也練習將復健中的收穫，帶到更寬廣的生活場景。

基隆醫院精神科主任武維馨說，復元不只是症狀的改善，更包含重新發現自己的能力，以及在生活中找到值得期待的事。有人從完成第1件作品開始建立信心，有人從參與團隊活動慢慢願意與人互動；每個人的步伐不同，但每一步都值得被看見。

這次成果展除了結合跳蚤市場義賣，還有政風室共襄盛舉，舉辦「反貪倡廉，誠信家園」社會參與活動。

院長林三齊表示，醫療陪伴的不只是疾病，也是一個人重新走回生活的過程。當作品被欣賞、付出被肯定，人與人之間便多了一分理解。

林三齊說，期盼這次活動搭起醫院與社區交流的橋樑，讓支持與尊重在日常中持續流動與發散。從一雙手的創作，到一群人的相聚，再到與社會的溫暖連結，每一段旅程都在編織屬於自己的希望。

基隆醫院邀請民眾在4至6日的上午8時30分至下午3時30分，前往天幕廣場欣賞成果展，一同參與義賣。用欣賞代替標籤，以陪伴回應努力。

衛生福利部基隆醫院精神科今天起至11月6日，在院內1樓天幕廣場，舉辦「編織希望，攜手復元」復健成果展暨跳蚤市場義賣活動。圖／部基提供

衛生福利部基隆醫院精神科今天起至11月6日，在院內1樓天幕廣場，舉辦「編織希望，攜手復元」復健成果展暨跳蚤市場義賣活動。圖／部基提供

衛生福利部基隆醫院精神科今天起至11月6日，在院內1樓天幕廣場，舉辦「編織希望，攜手復元」復健成果展暨跳蚤市場義賣活動。圖／部基提供