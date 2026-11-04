蘇花安正式動工 副總統：讓東部民眾回家路更安全

台9線蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）今天正式動工，副總統蕭美琴表示，蘇花公路安全是東部重要交通議題，也是執政團隊對國人的承諾。她擔任花蓮立委期間積極爭取蘇花安計畫，如今終於動工，期待工程如期如質完工，讓民眾回家的路不再遙遠，東部交通更加安全便利。

蕭副總統今天透過臉書表示，2020年蘇花改克服重重困難後順利通車，階段性提升蘇花路廊安全性，但仍有部分路段尚未改善。

她指出，行政院2025年核定「台9線蘇花公路安全提升計畫」，投入總經費新台幣1056億元，針對「東澳至南澳」、「和平至和中」及「和仁至崇德」等路段進行改善，強化東部交通骨幹的安全與韌性。

蕭副總統說，很高興看到她擔任花蓮立委時，積極爭取的蘇花安計畫於今日正式動工，從東澳到南澳段隧道新建工程開始啟動，這是中央與地方一棒接一棒，共同努力的里程碑。

蕭副總統也感謝宜蘭縣政府團隊、交通部、施工團隊及所有投入工程的人員，期待工程如期如質完工，「讓民眾回家的路不再遙遠」，讓東部交通更加安全便利。