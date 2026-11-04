快訊

川普為何慘遭修理？共和黨策略師1句話點出原因 4分之3選民感到憤怒

外資賣超1,499億元史上第五大！0050遭砍7.7萬張 賣超前十ETF占6檔

418名客戶帳戶被駭！永豐銀董總鞠躬道歉 親還原當天狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇花安正式動工 副總統：讓東部民眾回家路更安全

中央社／ 台北4日電

台9線蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）今天正式動工，副總統蕭美琴表示，蘇花公路安全是東部重要交通議題，也是執政團隊對國人的承諾。她擔任花蓮立委期間積極爭取蘇花安計畫，如今終於動工，期待工程如期如質完工，讓民眾回家的路不再遙遠，東部交通更加安全便利。

蕭副總統今天透過臉書表示，2020年蘇花改克服重重困難後順利通車，階段性提升蘇花路廊安全性，但仍有部分路段尚未改善。

她指出，行政院2025年核定「台9線蘇花公路安全提升計畫」，投入總經費新台幣1056億元，針對「東澳至南澳」、「和平至和中」及「和仁至崇德」等路段進行改善，強化東部交通骨幹的安全與韌性。

蕭副總統說，很高興看到她擔任花蓮立委時，積極爭取的蘇花安計畫於今日正式動工，從東澳到南澳段隧道新建工程開始啟動，這是中央與地方一棒接一棒，共同努力的里程碑。

蕭副總統也感謝宜蘭縣政府團隊、交通部、施工團隊及所有投入工程的人員，期待工程如期如質完工，「讓民眾回家的路不再遙遠」，讓東部交通更加安全便利。

蘇花安 蘇花公路 蘇花路廊 蕭美琴

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蘇花安首標東澳南澳段動土...預計123年底通車 邁向北花2小時生活圈

淡水北投子溪跨溪便橋完工啟用 打造友善步行環境

桃園通學廊道年底將達120處 張善政：明年再拚到140處

台積電建廠今年6人職災死 勞團促政府基金監督：領股利 也要顧性命！

相關新聞

薔琵颱風掀起巨浪重創東海岸部分景點 縣府評估修復

上個月薔琵颱風掀起超過6公尺巨浪，大量海石被沖上岸，造成多處台東東海岸觀光景點受損，包括都歷天空之鏡及富山護漁區，部分危險區域已拉起封鎖線，縣府將評估修復經費。

花蓮農改場7日開放日邀民眾享原民美食 闖關還能換冰棒

農業部花蓮區農業改良場將於7日舉辦「花現原味‧家政70」場慶暨開放日，結合原住民族特色美食、農業研究成果展、食農教育及手作體驗，還規畫「獨居蜂出任務」闖關集點活動，邀請親子走進農改場，認識農業多元面貌。

42名不倒騎士騎抵台東馬偕 院長王光德感動喊：我們也要當不倒醫師

台灣抗癌協會舉辦第十四屆「不倒騎士．騎出生命」單車環台圓夢活動，42名癌友、公益騎士及志工夥伴，今天騎抵台東馬偕紀念醫院，展開全程約1100公里的生命旅程。隊伍歷經4天騎乘，受到院方熱情迎接，院長王光德看見癌友們展現的生命力，深受感動，當場喊話「看到你們的勇氣與生命力，我們醫師也特別有希望，我們要成為不倒醫師！」

七星潭賞星廣場11月9日起封閉蓋旅服中心 海岸照常開放遊客觀光

花蓮縣政府推動七星潭風景區旅遊服務中心及景觀廊帶興建工程，配合施工進度，七星潭賞星廣場及停車場預計11月9日起封閉，周邊交通動線也將同步調整，不過七星潭海岸仍照常開放，遊客可依現場指示前往，提醒民眾提前規畫停車及步行時間。

台東市長選舉陳銘風提未來4年原民藍圖 翁聖惠酸道路坑洞「城市冒險」

國民黨台東市長候選人陳銘風今天提出原住民族政策，以「攜手族人、扎根傳承、邁向未來」為主軸，強調未來四年將持續推動部落建設、文化傳承及族人生活照顧，並以土地權益保障、文化健康站及部落公共設施改善為重點，延續過去四年的施政方向。

選前人事地震 花縣衛生局長突遭拔官

距選舉不到一個月，花蓮縣府昨罕見布達副縣長等六名一級主管，衛生局長朱家祥遭拔官，朱表示，因拒絕為國民黨縣長候選人游淑貞政治動員，隔幾天就被告知去職。縣長徐榛蔚稱正常調動，游淑貞競辦稱，團隊依法行政、恪守行政中立，對縣府人事無權干涉也不知情，呼籲各界回歸實質政策討論，拒絕選前政治操作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。