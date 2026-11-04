花蓮農改場7日開放日邀民眾享原民美食 闖關還能換冰棒

農業部花蓮區農業改良場將於7日舉辦「花現原味‧家政70」場慶暨開放日，結合原住民族特色美食、農業研究成果展、食農教育及手作體驗，還規畫「獨居蜂出任務」闖關集點活動，邀請親子走進農改場，認識農業多元面貌。

花蓮區農改場副場長宣大平今天表示，今年適逢農業家政推廣70周年，全台由農業部結合各級農會及農業改良場舉辦系列慶祝活動，花蓮場壓軸登場，除了展示歷年家政推廣老照片、文物及生活器具，也安排原民飲食文化與食農教育體驗，讓民眾認識家政推廣的發展歷程。

花蓮農改場指出，台灣自民國45年開始推動農村家政工作，民國46年成立「家事改進班」，民國84年更名為「農村家政班」，長期透過飲食營養、生活技藝、家庭教育及農村文化傳承，協助改善農家生活。

截至114年底，已輔導267個農會、成立2837個家政班，累計8萬3876名班員，家政班不僅提供農村婦女學習與成長機會，也成為連結農家、社區及產業的重要力量。

花蓮農改場表示，今年活動內容豐富，包括「食物森林」、「伊娜菜園」、植物印染DIY及尋香繪野等體驗，帶領民眾認識作物與土地；現場也準備馬告茶、飛魚香腸、烤豬及特色穀物爆米香，呈現原住民族飲食特色與傳統農耕智慧。

在活動上，還有農業試驗研究、栽培技術及農產品加值成果展示，讓民眾了解農業科技的應用；另規畫「獨居蜂出任務」5站闖關集點，親子完成各站貼紙收集，即可兌換吉安芋頭或礁溪金柑冰棒，農改場呼籲自備水壺、餐具及購物袋，以實際行動響應環保。