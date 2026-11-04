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蘇花安首標東澳南澳段動土...預計123年底通車 邁向北花2小時生活圈

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘇花安首標工程東澳-南澳段今天動土，全線預計123年底通車，未來將邁向台北往返花蓮2小時車程的生活圈。記者戴永華／攝影
蘇花安首標工程東澳-南澳段今天動土，全線預計123年底通車，未來將邁向台北往返花蓮2小時車程的生活圈。記者戴永華／攝影

耗資超過千億元「蘇花公路安全提升計畫」（蘇花安）今天舉行首標「東澳南澳段隧道新建工程」動土典禮。行政院長卓榮泰表示，未來國5銜接蘇花改及鐵路高架等建設，台北至花蓮行車時間將從106分鐘縮短至82分鐘，朝向「北花2小時交通圈」邁進。

動土典禮除了卓榮泰，交通部長陳世凱及政委陳金德都出席，卓榮泰說，蘇花改過去投入552億元大幅縮短行車時間，如今蘇花安接棒推動，規劃投1056.48億元優化29.9公里道路，可再省下24分鐘，未來北花2小時交通圈可以兼顧東部地區觀光、醫療與產業運輸等需求。

東澳至南澳段為蘇花安計畫最北端、也是率先啟動第一標工程。工程總預算達199.78億元，路段全長約9.3公里，規劃包含4.7公里隧道與3.8公里橋梁，採南下與北上分離隧道設計，該工程預計民國123年7月完工，全線預計123年11月完工通車。

交通部長陳世凱與公共工程會主委陳金德均指出，蘇花公路既有路段線形標準較低，遇極端氣候易生落石坍方與預警性封路，此次新建工程能有效改善道路瓶頸與線形，極大地降低災害中斷風險，政府會落實施工管理與品質查驗，秉持「如期、如質、安全」原則，兼顧生態保護，讓東部居民行得安心。

為確保國家重大建設順利推動，公路局蘇花改工程處特別針對蘇花安計畫成立「機關採購廉政平臺」，透過廉政平台跨域合作，定期邀請檢調與廉政等專業機關研討，建立透明公開的溝通管道與資訊，不僅能適時解決招投標疑義，更能有效嚇阻不當外力介入，讓工程團隊安心施工。

施工將導入AI智慧監控、機器狗自動巡檢及智慧道路管理系統，全面強化施工安全與營運維護，期盼透過健全的東部交通路網提升整體運輸韌性，帶動沿線產業投資與觀光旅遊的同時，為東部居民打造一條安全可靠的回家之路。

蘇花安首標工程東澳-南澳段今天動土，全線預計123年底通車，未來將邁向台北往返花蓮2小時車程的生活圈。記者戴永華／攝影
蘇花安首標工程東澳-南澳段今天動土，全線預計123年底通車，未來將邁向台北往返花蓮2小時車程的生活圈。記者戴永華／攝影

蘇花安首標工程東澳-南澳段今天動土，全線預計123年底通車，未來將邁向台北往返花蓮2小時車程的生活圈。記者戴永華／攝影
蘇花安首標工程東澳-南澳段今天動土，全線預計123年底通車，未來將邁向台北往返花蓮2小時車程的生活圈。記者戴永華／攝影

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