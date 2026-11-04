薔琵颱風掀起巨浪重創東海岸部分景點 縣府評估修復

上個月薔琵颱風掀起超過6公尺巨浪，大量海石被沖上岸，造成多處台東東海岸觀光景點受損，包括都歷天空之鏡及富山護漁區，部分危險區域已拉起封鎖線，縣府將評估修復經費。

縣府農業處漁業科長陳登裕表示，將盡快評估相關設施受損情形及所需修復經費，再設法籌措經費辦理維護工程，希望恢復景點安全與遊憩功能，這段期間也呼籲民眾勿進入封鎖線區域。

都歷天空之鏡是東海岸熱門景點，退潮時海面映照天空，形成宛如鏡面的景觀，吸引不少遊客前往拍照。不過薔琵颱風帶來強勁海浪，大量海石被推上沙灘，原本平坦的沙灘如今幾乎變成石頭灘地，景觀暫時看不到。

當地居民表示，依照過去在地經驗，沙灘受到海浪沖刷後，仍可能隨著潮汐及海流逐漸恢復，預估要等到明年6月以後，才有機會慢慢回復原貌。

另一處熱門景點富山護漁區受創也不輕，颱風巨浪沖毀岸邊護欄，海中步道遭大浪破壞，沙灘上的觀景步道也有多處受損。為避免遊客進入危險區域，現場已設置封鎖線暫時封閉，後續將待修復後再開放通行。