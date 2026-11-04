42名不倒騎士騎抵台東馬偕 院長王光德感動喊：我們也要當不倒醫師

台灣抗癌協會舉辦第十四屆「不倒騎士．騎出生命」單車環台圓夢活動，42名癌友、公益騎士及志工夥伴，今天騎抵台東馬偕紀念醫院，展開全程約1100公里的生命旅程。隊伍歷經4天騎乘，受到院方熱情迎接，院長王光德看見癌友們展現的生命力，深受感動，當場喊話「看到你們的勇氣與生命力，我們醫師也特別有希望，我們要成為不倒醫師！」

今年隊伍中，有兩名分別罹患舌癌及鼻咽癌的癌友，因疾病及治療影響，無法正常由口進食，沿途必須仰賴管灌飲食補充營養與體力，仍堅持跟著隊伍騎乘。對一般騎士而言，騎累了可以停下來吃東西補充能量，對他們來說，每次營養補給都需要更多準備與耐心，但身體的限制並未阻擋他們追夢的腳步，一路踩踏前行，展現抗癌路上的堅韌。

王光德表示，這是他上任以來第三次迎接不倒騎士，每年都期待看見大家平安抵達。他說，「不倒」並不是永遠不會跌倒，而是在跌倒後，仍能在夥伴鼓勵與扶持下重新站起來。這群騎士珍貴的地方，不只是完成多少公里，而是彼此陪伴、勇敢前行的力量；病友展現的生命韌性，也讓醫療團隊獲得鼓舞，提醒醫師持續陪伴病人走過治療與生活中的難關。

王光德也提到，醫院正積極推動癌症醫療大樓建設，希望引進先進設備、強化癌症照護團隊，讓東部癌友不必為了治療長途奔波，在家鄉就能獲得更完善的醫療照護。他並叮嚀騎士們，後續仍有路程要完成，務必注意安全、平安抵達終點。