七星潭賞星廣場11月9日起封閉蓋旅服中心 海岸照常開放遊客觀光

花蓮縣政府推動七星潭風景區旅遊服務中心及景觀廊帶興建工程，配合施工進度，七星潭賞星廣場及停車場預計11月9日起封閉，周邊交通動線也將同步調整，不過七星潭海岸仍照常開放，遊客可依現場指示前往，提醒民眾提前規畫停車及步行時間。

縣府觀光處表示，這項工程已於今年4月9日動工，主要施作項目包括興建旅遊服務中心、整修景觀廊帶及改善周邊遊憩設施，預計明年9月底前完工，未來將透過旅遊服務據點與景觀空間整合，串接七星潭海岸風光及周邊遊憩資源，提升景區整體環境與旅遊服務品質。

花蓮縣長徐榛蔚表示，七星潭是花蓮重要的指標性海岸景點，也是外地旅客認識花蓮的熱門據點，希望藉由完善旅遊服務及公共設施，讓遊客在欣賞山海景致之餘，也能享有更便利、舒適的旅遊環境。施工期間部分區域暫時封閉，感謝在地居民、業者及遊客的理解與配合，期待工程完成後，以嶄新風貌迎接各地旅人。

觀光處指出，本案總經費1億8609萬1580元，其中中央補助1億1944萬2830元，地方配合款6664萬8750元，計畫以4年為期，除逐步改善景區硬體設施，也將整合周邊觀光資源，規畫特色活動，展現花蓮海洋城市的觀光特色。

觀光處提醒，賞星廣場及停車場封閉後，民眾可改停鄰近停車空間，行經施工區域周邊時，務必遵循交通標誌及現場人員引導，切勿擅自進入工區，以維護自身及施工安全，工程期間也將視進度滾動調整通行動線，相關訊息可查詢現場公告及花蓮旅遊網，出發前請遊客先掌握最新資訊。