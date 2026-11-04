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台東市長選舉陳銘風提未來4年原民藍圖 翁聖惠酸道路坑洞「城市冒險」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國民黨台東市長候選人陳銘風提出原住民族政策，主張持續推動部落建設、文化傳承及土地權益保障，並將族人生活照顧列為未來四年施政重點。記者尤聰光／攝影
國民黨台東市長候選人陳銘風提出原住民族政策，主張持續推動部落建設、文化傳承及土地權益保障，並將族人生活照顧列為未來四年施政重點。記者尤聰光／攝影

國民黨台東市長候選人陳銘風今天提出原住民族政策，以「攜手族人、扎根傳承、邁向未來」為主軸，強調未來四年將持續推動部落建設、文化傳承及族人生活照顧，並以土地權益保障、文化健康站及部落公共設施改善為重點，延續過去四年的施政方向。

陳銘風表示，過去四年市公所持續依照各部落需求推動建設，包括周邊環境改善、鋼棚、道路及地板等設施，但部分工程受到法規及行政程序限制，必須逐步完成。目前薩蘇維亞部落鋼棚已送相關單位爭取經費，巴薩瓦利部落鋼棚及周邊建設已送審，另有部落聚會所新建工程即將發包。

土地權益方面，他指出，部分族人世代居住在土地上，卻因土地原屬國有土地，並非原住民保留地，長期無法取得所有權狀。市公所協助辦理土地變更，再向原住民族委員會申請核發權狀，至今已協助族人取得多筆土地所有權。

他表示，目前仍有約111筆案件尚未完成，主要是部分長者不熟悉申請流程，或擔心提供印章會影響自身土地權益。市公所發現問題後，已改採主動訪視方式，逐戶向族人說明申請程序並協助補件，希望讓尚未完成的案件順利取得權狀。

在生活照顧方面，陳銘風提出持續推動18處文化健康站，並積極協助族人急難救助；文化傳承則將持續挹注各部落歲時祭儀經費，提供行政協助，尊重不同族群的文化脈絡與祭儀需求，讓傳統文化得以延續。

陳銘風說，未來四年將持續完善部落環境與公共設施，深化文化傳承，也會主動發掘各部落建設需求，包括巴沙瓦力部落聚會所及巴布路部落基礎建設，逐步改善族人生活環境。

另外，針對民進黨市長候選人翁聖惠近日在臉書以「城市冒險」形容台東道路坑洞問題，並質疑生命園區投入3億多元改善計畫的工程進度，陳銘風今天受訪時表示，自己不會攻擊對手，希望以理性方式參與選舉，也不會隨著對手的批評起舞。他並意有所指表示「我總覺得她是出來選代表的，不是出來選市長」。

民進黨台東市長候選人翁聖惠以騎單車畫面諷刺市區道路坑洞問題。圖／擷取自翁聖惠臉書
民進黨台東市長候選人翁聖惠以騎單車畫面諷刺市區道路坑洞問題。圖／擷取自翁聖惠臉書

陳銘風 台東 冒險 2026九合一選舉

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