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選前人事地震 花縣衛生局長突遭拔官

聯合報／ 記者王思慧王燕華／花蓮報導
花蓮衛生局長朱家祥遭拔官，昨天到辦公室收拾物品，說最有紀念價值的是獲台灣醫療典範獎時，十三鄉鎮衛生所人員集資送給他的玫瑰石。記者王思慧／攝影
花蓮衛生局長朱家祥遭拔官，昨天到辦公室收拾物品，說最有紀念價值的是獲台灣醫療典範獎時，十三鄉鎮衛生所人員集資送給他的玫瑰石。記者王思慧／攝影

距選舉不到一個月，花蓮縣府昨罕見布達副縣長等六名一級主管，衛生局長朱家祥遭拔官，朱表示，因拒絕為國民黨縣長候選人游淑貞政治動員，隔幾天就被告知去職。縣長徐榛蔚稱正常調動，游淑貞競辦稱，團隊依法行政、恪守行政中立，對縣府人事無權干涉也不知情，呼籲各界回歸實質政策討論，拒絕選前政治操作。

徐榛蔚昨布達代理祕書長饒忠升副縣長等人事，朱家祥前晚在局內群組告知「因秘書長要他動員支持游淑貞，他拒絕了，所以被辭退」，昨未出席布達儀式。

朱家祥回辦公室收拾個人物品時受訪證實，上周四接獲通知，下午到時任秘書長饒忠辦公室時已有數名局處首長在場，饒忠要求各局處辦縣政說明會並動員局處人員，他詢問後，饒暗示有候選人會來。

「選舉活動就不應掛縣政說明會」朱家祥表示，公務員應行政中立，不應動員同仁從事政治活動，更不應讓同仁因此感到恐懼與壓力，因此他堅決反對。前天下午接獲通知到縣長室，被告知改調參議，他當面拒絕徐榛蔚，將回醫院工作。

饒忠否認施壓，僅是在辦公室閒聊選舉，大家各聊各的看法，朱有自己的看法與觀念，要支持年輕、沒有包袱、沒有黑道的，他都尊重，可能是朱個人認知的問題，「可能誤認我要他支持特定候選人」，人事案是縣長權責，縣長不會知道閒聊內容。

徐榛蔚肯定朱家祥近八年付出，表示政務官都有階段性任務，自己也將任滿卸職，事務官、政務官調動都正常。

無黨籍縣長候選人魏嘉賢批評，將行政體系當成個人競選團隊，公私不分、荒謬至極。無黨籍縣長候選人張峻說，不配合選舉動員就被撤換，是非常嚴重的事情，連局處首長都這樣，一般老百姓怎麼辦？

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