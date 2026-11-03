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台肥擬設土資場地方反彈聲浪大 民轉憂汙染：這裡不是中山區的垃圾場

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
永續海洋外木山工作室執行長張哲源說，協和電廠要蓋四接，外木山大海已經要準備填海蓋瓦斯槽，如果在山邊民宅區旁又蓋有一處廢棄土資場，無疑把協和、文化兩里民當作三等公民。記者游明煌／攝影
永續海洋外木山工作室執行長張哲源說，協和電廠要蓋四接，外木山大海已經要準備填海蓋瓦斯槽，如果在山邊民宅區旁又蓋有一處廢棄土資場，無疑把協和、文化兩里民當作三等公民。記者游明煌／攝影

聯合報今天刊出調查報導指出，台肥擬將台肥一廠向基隆市政府申請為土資場，基市府已表達明確反對，認為應朝數據中心產業規畫，不應設置有汙染疑慮的土資場。但3年前堆置廢土，至今仍棄置原地長滿雜草。永續海洋外木山工作室執行長張哲源說，「這裡不是中山區的垃圾場」，協和電廠要蓋四接，外木山大海已經要準備填海蓋瓦斯槽，如果在山邊民宅區旁又蓋有一處廢棄土資場，無疑把協和、文化兩里民當作三等公民。

台肥提出的「台肥基隆廠資產活動與產業園區設置」計畫，廠區內設置土資廠處理廠區拆除之廢棄物，進行原廠區內氨土之地質改良，要建立土石方資源產業鏈。

台肥一廠對面及周圍有民宅、商家，住對面林姓居民說，台肥雖早關了，白天有時還是看到有大車進出，門口有警衛管制，晚上有沒有車進入，居民也不知道，廠內有多少廢土？是廠內原有還是外運進入，都讓居民存疑。

住在當地成大環工系碩士畢業的永續海洋外木山工作室執行長張哲源說，台肥一廠準備把閒置的廠區土地改作為土壤資源改良廠，「這裡不是中山區的垃圾場」，協和電廠要蓋四接，外木山大海已經要準備填海蓋瓦斯槽，如果在山邊民宅旁又蓋有一處廢棄土堆置場，無疑把協和、文化兩里民當作三等公民。

張哲源表示，懇請台肥要好好的提出他們具體的論述，表達台肥對於促進地方發展的願景。他出質疑，到底這裡要蓋成汙染土壤堆置廠、廢棄土壤的堆置廠，還是有價土壤資源的活化廠？ 目前地方居民都一頭霧水，請台肥公司具體說明清楚，廠區設立後，能為地方帶來什麼正面效益？

張哲源指出，地方並不樂見建土資場，因為數十年來，好不容易協和電廠要轉型，未來不排黑煙了，但未來如果台肥又變成土資場，還有做土石方資源產業鏈，可想而知，未來台肥一廠每天會有一堆砂石車進進出出，排放黑煙、汙染廢土塵土飛揚，更會影響地方居民呼吸道健康。

張哲源並說，台肥一廠圍牆前的文化路，幾十年來，每逢大雨就淹水，居民飽受淹水之苦，都未進行任何排水改善措施，最大的原因就是台肥一廠屬於背面的山坡的低窪地，下雨收集龐大雨水，挾帶泥沙，排進河道內，當匯入中華路牛稠港溪時，剛好是一個彎道、河道狹窄。每逢大雨，雨水宣洩不及時，就會造成淹水，附近居民苦不堪言，開店做生意，完全無法發展。

張哲源認為，居民根本不知廠內到底有多少廢土，廢土含有什麼成份，有沒有汙染，到處堆置，合不合法居民都不知道，如果大雨夾雜土壤中的物質流到民宅區，誰能保證有沒有汙染？

張哲源建議請台肥一廠發揮企業社會責任精神，先解決文化路淹水問題，再來談開發，先處理好雨水，再好好處理汙水。避免廠區汙水混雜雨水，排放河道汙染天然河道溪流及基隆港。

永續海洋外木山工作室執行長張哲源說，協和電廠要蓋四接，外木山大海已經要準備填海蓋瓦斯槽，如果在山邊民宅區旁又蓋有一處廢棄土資場，無疑把協和、文化兩里民當作三等公民。記者游明煌／攝影
永續海洋外木山工作室執行長張哲源說，協和電廠要蓋四接，外木山大海已經要準備填海蓋瓦斯槽，如果在山邊民宅區旁又蓋有一處廢棄土資場，無疑把協和、文化兩里民當作三等公民。記者游明煌／攝影

台肥 垃圾

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