影／「世界入港：基隆進行式」專書發表 走讀400年來海洋歷史

今年適逢「西班牙至基隆400年」重要歷史節點，基隆市政府今天舉行「世界入港：基隆進行式」專書發表會，專書以400年歷史為經、生活文化為緯，完整呈現基隆與世界交流、與海洋共生的歷史軌跡，也為市府跨局處推動「基隆400」系列活動留下重要紀錄。

專書發表會由副市長邱佩琳主持，文化觀光局長江亭玫、雞籠卡米諾負責人單彥博及多位貴賓共同出席。

邱佩琳表示，「世界入港：基隆進行式」不只是回顧400年的歷史，更重要的是透過歷史的梳理，探尋超越400年的城市文化底蘊與發展脈絡。基隆因海而生、因港而興，長年隨著船隻、人群、物資與文化的流動，在不同時代的交流與碰撞中，逐步形塑出多元、開放且富有包容力的城市性格。市府希望藉由專書出版及系列活動，讓更多市民認識基隆。

文化觀光局長江亭玫指出，期盼透過專書出版，在回應歷史重要節點的同時，也讓市民及各地朋友重新認識生活周遭的文化場域，從日常風景中感受基隆橫跨400年所累積的海洋性格、全球視野與在地認同，讓歷史不只是被保存，更能持續融入城市生活。

專書規畫七大單元，從考古出土文物、港口貿易、移民記憶、產業發展、飲食文化、藝術美學到地方創意，透過多元視角勾勒基隆的歷史與文化脈絡，將原本存在於年代記載中的歷史，轉化為市民能夠理解、感受的生活故事，呈現基隆作為國際港口城市的發展軌跡。

為全面推動「西班牙至基隆400年」系列活動，市府透過多次跨局處協調，整合文化觀光局、產業發展處、教育處、民政處、環境保護局、社會處、衛生局、交通局及七區公所等單位，將400年歷史主題融入各項市政活動與社區場域，展現公私協力推廣城市文化的豐沛能量。

「世界入港：基隆進行式」專書發表，走讀400年來海洋歷史。圖／基隆市政府提供

「世界入港：基隆進行式」專書發表，走讀400年來海洋歷史。圖／基隆市政府提供

「世界入港：基隆進行式」專書發表，走讀400年來海洋歷史。圖／基隆市政府提供