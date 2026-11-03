甲組成棒4大勁旅齊聚羅東6日熱血開戰 宜蘭子弟頂尖對決引爆熱潮

115年甲組成棒四強錦標賽將於11月6日至8日，在羅東運動公園棒球場開打，這次有合作金庫、台灣電力、全越運動與新北凱撒4大傳統勁旅會師蘭陽平原，接連三天展開6場頂峰決戰，6日傍晚盛大開幕，號召全台球迷共同見證精彩時刻。

本次大賽雲集國內成棒界頂尖陣容，代理縣長林茂盛表示，參賽隊伍中有多位長期在棒壇發光的宜蘭囝仔，不論是執掌兵符的教練或馳騁賽場的戰將出自在地基層培育，邀請縣民相揪入場，用聲浪填滿觀眾席，用熱情挺在地子弟。

各隊陣容具備濃厚的蘭陽印記，包含合作金庫的許凱翔、林志穎、林佾葳、楊家凱；台灣電力的林柱、陳彥廷；全越運動的鄭又維、史培均；以及新北凱撒總教練周宗志與陣中好手謝彤恩等人，都是從宜蘭土地茁壯的體育菁英，回鄉獻技備受期待。

縣府為提供良好競技與觀賽環境，積極推動場地升級計畫，今年已完善全區防護網與防護墊汰換，增設舒適座椅並啟用高畫質大螢幕，未來更規劃鋪設國際標準人工草皮，並正式啟動內野擴建1萬席觀眾座位的設計工程。

賽事全場提供線上YouTube Live直播服務，夜間3場黃金戰局更登上愛爾達電視台全國轉播。縣府期盼實體與線上串聯，動員球迷鎖定賽事，打造無距離的觀賽體驗，為拚戰不懈的運動員加油吶喊，再創蘭陽棒球榮耀。

台灣電力教練莊智捷。圖／縣府提供

合作金庫教練林瀚。圖／縣府提供

全越運動領隊吳思賢。