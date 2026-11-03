為提升鄰里停車空間，基隆市長謝國樑今天視察市府交通處委外經營的「中山區中和路200巷停車場」，目前已完成建置，近期將正式啟用。停車場可提供45格小型汽車停車位。謝國樑表示，近3年市府已完成12處公有鄰里路外停車場，此處是第13處，真正解決民眾停車需求。

謝國樑表示，自112年上任以來，市府已完成12處公有鄰里路外停車場，共新增劃設汽車停車格2061格、機車停車格4726格。未來將持續盤點各行政區可停車空間，透過活化公有閒置土地及鼓勵民間私有土地投入，拓展鄰里停車空間，打造友善的生活環境。

副秘書長陳耀川表示，本案自今年8月辦理相關行政程序，10月動工，僅1個月即完成建置。另考量周邊大慶大城、喜市、富都新城及山林松境等大型社區林立人口密集，市府也同時搭配開放重劃區道路黃線夜間停車，時間為每日晚間8時至隔日上午7時，預估可再增加約70輛汽車停車空間提供居民使用。

此外，市府正積極輔導「基隆市代天府第一期自辦市地重劃區」周邊私有土地，規畫申請作為臨時路外停車場，初步估計可再增加約442格汽車停車位，目標於明年年中完成，逐步改善當地停車環境。

謝國樑3年新建13處公有停車場，中和路200巷停車場增45格汽車位。圖／基隆市政府提供

謝國樑3年新建13處公有停車場，中和路200巷停車場增45格汽車位。圖／基隆市政府提供