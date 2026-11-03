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花蓮衛生局長遭拔官 綠營砲轟「公務員不聽政治指令就沒生存空間？」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮衛生局長朱家祥遭拔官，今天證實拒絕參與政治動員挺候選人，並強調公務人員應恪守行政中立，不應讓同仁陷入政治壓力。記者王思慧／攝影
花蓮衛生局長朱家祥遭拔官，今天證實拒絕參與政治動員挺候選人，並強調公務人員應恪守行政中立，不應讓同仁陷入政治壓力。記者王思慧／攝影

花蓮縣衛生局長朱家祥突然遭拔官，今天證實拒絕動員局內人員參加有特定候選人參加的「縣政說明會」，隔幾天就被告知要改調參議，他同樣不接受，將回任醫師。民進黨縣黨部批評縣府公然為國民黨選舉布局，「公務員不聽從政治指令，就沒有生存空間？」

民進黨縣黨部今天表示，公務機關不是任何政黨的私人組織，也不是特定政黨的選舉競選總部，如果連衛生局長都必須面對來自縣府高層的政治動員壓力，甚至因為拒絕替特定候選人助選而遭到撤換，那麼其他基層公務員又有多少拒絕的空間？

「難道在徐榛蔚主政的花蓮縣政府，公務員不聽從政治指令，就沒有生存空間？」縣黨部批評，從縣府一級主管人事調整，到要求公務主管替特定候選人動員，花蓮縣政府公然為國民黨選舉布局。

民進黨縣黨部表示，選舉活動可以爭取支持，但不能以公職任免作為施壓手段。即使局處首長與執政團隊政治立場不同，也不代表其專業能力與依法行政的責任應該被否定。花蓮需要的是依法行政、尊重專業的政府，不是把公務體系當成選舉工具的政治王朝。

花蓮衛生局長朱家祥遭拔官，今天到辦公室收拾物品，說最有紀念價值的是獲台灣醫療典範獎時，13鄉鎮衛生所人員集資送給他的玫瑰石。記者王思慧／攝影
花蓮衛生局長朱家祥遭拔官，今天到辦公室收拾物品，說最有紀念價值的是獲台灣醫療典範獎時，13鄉鎮衛生所人員集資送給他的玫瑰石。記者王思慧／攝影

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