花蓮衛生局長拒選舉動員遭撤職？綠質疑以公職任免施壓

民進黨花蓮縣黨部今天指出，花蓮縣衛生局長朱家祥因拒絕配合動員選舉造勢，竟遭撤換職務，質疑是選前整肅公務體系，選舉活動可以爭取支持，但不能以公職任免作為施壓手段。

民進黨花蓮縣黨部表示，公務機關不是任何政黨的私人組織，也不是特定政黨的選舉競選總部，如果連衛生局長都必須面對來自縣府高層的政治動員壓力，甚至因為拒絕替特定參選人助選而遭撤換，那麼其他基層公務員又有多少拒絕空間。

民進黨花蓮縣黨部質疑，縣府從一級主管人事調整，到要求公務主管替特定參選人動員，竟然公然為國民黨選舉布局。花蓮需要的是依法行政、尊重專業的政府，不是把公務體系當成選舉工具的政治王朝。

民進黨花蓮縣黨部表示，游淑貞是國民黨正式提名的花蓮縣長參選人，如果有人利用縣府行政資源，要求公務員動員支持她，甚至傳出公務主管因拒絕配合而遭到撤換，「游淑貞難道不應該第一時間站出來譴責？」

另外，民進黨花蓮縣黨部指出，游淑貞今年3月獲國民黨提名參選花蓮縣長後，曾因花蓮火車站迎接活動引發場地使用與行政中立爭議；當時台鐵表示，相關活動並未提出申請。

民進黨花蓮縣黨部強調，選舉活動可以爭取支持，但不能以公職任免作為施壓手段。即使局處首長與執政團隊的政治立場不同，也不代表其專業能力與依法行政的責任應受到否定。如果連公務員拒絕政治動員的權利都無法受到保障，游淑貞憑什麼談公平治理、行政改革。