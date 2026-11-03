拒動員花蓮衛生局同仁挺縣長候選人 朱家祥：政治如洪流專業才站得住

花蓮縣長選舉倒數不到1個月，花蓮縣衛生局長朱家祥突然遭拔官，傳出因拒絕動員衛生局同仁支持縣長候選人游淑貞而遭撤換。朱家祥今天證實，自己拒絕參與政治動員，並強調公務人員應恪守行政中立，不應讓同仁陷入政治壓力。

朱家祥指出，上周四接獲通知，下午2時前往時任秘書長饒忠辦公室，當時已有數名局處首長在場，饒忠表示，各局處要舉辦縣政說明會，向鄉親說明縣長徐榛蔚過去8年的施政成果，他對此沒有意見，但隨後詢問「候選人會來嗎？」饒忠當時笑了笑，暗示候選人將出席。

朱家祥當場表明，自己沒有說要支持誰，若候選人出席，縣政說明會恐怕遭到扭曲；如果還要動員上百名衛生局同仁參加，他堅決反對，公務人員應維持行政中立，不應動員同仁從事政治活動，更不應讓同仁因此感到恐懼與壓力。

朱家祥說，自己從未公開表示不支持誰，也沒有表態支持誰，但若候選人進入衛生局舉辦的活動，外界可能因此認定衛生局支持特定人選，不僅自己被貼上政治標籤，連同仁也會受到影響，若是選舉活動，就應該以選舉名義舉辦，不應掛著縣政說明會的招牌，混淆行政與選舉。

朱家祥直言，花蓮需要沒有政治包袱、家族包袱及黑暗勢力的人，真正願意為百姓犧牲、謀求和平，而不是整天鬥爭的領導人，希望花蓮能夠翻轉、改變。

他透露，昨天下午1時50分前往縣長室，獲告知將離開衛生局長職務，改任參議，當場向縣長徐榛蔚表示拒絕，並強調自己不缺工作，政務官本來就可以隨時上任、離開，並非參議職務沒有價值，而是自己認為沒有發揮空間，加上目前小兒科醫師人力吃緊，回到醫院能發揮更多醫療量能，照顧花東地區的孩子。

朱家祥表示，當初是借調到縣府服務，衛生局長一職對他而言是暫時性的，雖然回醫院工作可以有更好的待遇與生活，但當初是為了花蓮鄉親奉獻才接下職務，希望所有同仁都能在安全、安定、有支持與鼓勵的環境下工作，這才是公務人員應有的保障。

朱家祥感謝徐榛蔚過去8年支持專業領導，讓花蓮醫療、公衛及長照工作有所進展，也感謝衛生局同仁一路相挺。他說，離開最捨不得的就是同仁，沒有大家的支持，自己也走不到今天。

他最後感慨，政治一定會干擾專業，但仍應堅守崗位，「政治如洪流，但是洪流過了之後，在河道上面能夠站立的是專業」，最有紀念價值的是曾獲台灣醫療典範獎，當時13鄉鎮衛生所同仁集資送給他的玫瑰石，至今仍讓他十分不捨。