花蓮縣府選前人事大地震挨批不尊重公務員 徐榛蔚：正常人事調動

花蓮縣府今天一口氣布達副縣長等6位一級主管，因為距離年底選舉不到一個月，突如其來的人事異動引發熱議。縣議員胡仁順質疑，縣府最優秀的首長之二、衛生局長朱家祥和建設處長鄧子榆被調離現職，代表縣府對公務員極度不尊重；縣長徐榛蔚表示是正常調動。

縣長徐榛蔚今天主持布達儀式，代理祕書長饒忠升任副縣長、縣府參議彭偉族升任祕書長、建設處長鄧子榆升任副祕書長，副處長張志豪接任建設處長職務，原任衛生局長朱家祥遭拔官，由副局長鍾美珠接任，另鳳林地政事務所主任黃一釗升任地政處長。

縣議員胡仁順說，在傅（崐萁）徐（榛蔚）17年執政結束前的最後兩個月，縣府最優秀的首長之二被強硬調離現職。

胡仁順說，衛生局長朱家祥在馬太鞍溪堰塞湖洪災前，領導花蓮縣災難醫療隊DMAT提前進駐，洪災發生時緊急救援許多鄉親，將傷亡減到最低，DMAT甚至在一次次天災人禍中進化、彌補不足，是少見積極的團隊，肯定朱將衛生局帶領得相當好，是縣府局處最融洽的團隊、也是最有效率的團隊之一。

胡仁順表示，建設處長鄧子榆在傅崐萁擔任縣長時就進入建設處，處長任內經歷兩次震災重建、多次風災重建、多項大型建設，是最願意和議員解釋、溝通、共商解決問題辦法的處長之一。他認為，鄧子榆是縣府最認真的公務員首長。

胡仁順認為，鄧子榆升任副祕書長是「明升暗降」、朱局長被拔官，雖然原因不同，但也代表縣府對公務員極度不尊重、像棄子般用過就丟。縣府用人只剩聽話、不聽話，沒有專業、不專業。花蓮就是這樣沉淪下去的。

外界認為距離縣府團隊卸任不到2個月，此時異動是否「還沒熟悉就畢業？」徐榛蔚說，事務官、政務官調動都是正常的，這次都是副處長升任，所以對處內工作都很熟悉。至於衛生局長朱家祥遭拔官爭議，僅肯定朱8年局長任內非常優秀，其他並未多說。

鄧子榆受訪時表示，縣長希望他做局處協調，是很好的歷練，他不會覺得是明升暗降。

花蓮縣府今天人事異動，新縣府團隊大合影。記者王燕華／攝影